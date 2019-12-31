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مرأة

تعرف على السبب وراء انتشار عمليات جراحات السمنة مؤخرا.. لن تتوقع

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 02:30 م
عمليات تصحيح جراحات
عمليات تصحيح جراحات السمنة
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آية التيجي
انتشرت في الآونة الأخيرة عمليات تكميم المعدة، وشفط الدهون وبالأخص بين السيدات، وذلك لكي يحققوا حلم الرشاقة التي لطالما يحلمون بها، إذ أن النساء في مراحل مختلفة من حياتهم يكتسبون الكثير من الوزن الزائد، وبعد تجربة العديد من الحلول يأتي الحل الأخير إجراء عمليات تكميم المعدة وشفط الدهون.

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وصرح الدكتور أحمد شبانة استشاري جراحات المناظير والسمنة، أن هناك كثيرا من الأخطاء التي يمكن أن تحدث خلال إجراء عمليات التكميم وعمليات التخلص من السمنة بشكل عام، مما يؤدى إلى حدوث مشاكل طبية تستدعى التدخل من جديد لإصلاح هذا الخطأ.

وقال شبانة، في منشور له عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، إن الحل الوحيد لإصلاح أخطاء عمليات التكميم وشفط الدهون هو بعمليات جراحات السمنة، والتي ظهرت خلال الخمس سنوات الماضية، حيث يلجأ لها الطبيب عندما يحدث خطأ ما مع المريض خلال إجراء عمليات التكميم وشفط الدهون، والتي تكون ناتج عن عدم خبرة الطبيب الذي قام بإجرائها.

وأضاف شبانة، أن المرضى بشكل عام عليهم دور كبير فى إنجاح عمليات السمنة، وذلك عبر الالتزام بتعليمات الطبيب، وذلك حتى يضمنوا نجاه العملية ويصلوا إلى الوزن المثالي دون حدوث مضاعفات خطيرة على صحته.

وأفاد شبانة، إلى أنه دور الطبيب في نجاح عمليات التكميم وشفط الدهون تعتمد بشكل رئيسي على المتابعة مع الطبيب، واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة لنجاح العملية، والمرور بالمريض بسلام دون أى مضاعفات.
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