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قبل الاحتفال بساعات.. تعرف على الفرق بين الكريسماس ورأس السنة الميلادية

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:45 م
الفرق بين الكريسماس
الفرق بين الكريسماس ورأس السنة الميلادية
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آية التيجي
يحتفل العالم بعد عدة ساعات بـ رأس السنة الميلادية لعام 2020، حيث يستقبل العالم العام الجديد بالعديد من مظاهر الاحتفال والتي تختلف من دولة لأخرى وفقا للعادات والتقاليد والثقافة التي يسودها هذه الدولة.

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وبالرغم من احتفال الكثيرين بـ رأس السنة الميلادية، إلا أنهم يجهلون الفرق بين الكريسماس ورأس السنة الميلادية، حيث اننا اليوم سنقوم بشرح تفصيلي للفرق ما بين الاحتفال بالكريسماس ورأس السنة الميلادية لمن لا يعرف الفرق بينهم.

الاحتفال بـ رأس السنة الميلادية:

الاحتفال برأس السنة يعتبر من الطقوس الحديثة التى تقوم بها الدول، وهو احتفال غير ديني، حيث تبدأ الاحتفالات في ليلة 31 ديسمبر من نهاية العام، حيث تحتفل كل دول على طريقتها عبر عروض الألعاب النارية والرقص، ويجتمع الأشخاص عند اقتراب منتصف الليل، ومن ثم تطفأ الأنوار والعد تنازليا حتى تأتي الساعة 12 مساءا من يوم 31 آخر كل عام لاستقبال العام الجديد.

ومن أكثر الدول التي تتميز بـ الاحتفالات الضخمة حول العالم، وتقيم عروض للألعاب النارية، والرقص والموسيقى، مثل: دبي، ولندن، والولايات المتحدة، وفرنسا، ماليزيا، إندونيسيا، الهند، اليابان، لبنان، تركيا، والصين.

الاحتفال بـ الكريسماس:

أما الاحتفال بـ الكريسماس فهو يوم مولد المسيح والموافق 25 ديسمبر من كل عام أي قبل رأس السنة بستة أيام، حيث يحتفل المسيحيون في جميع دول العالم بميلاد السيد المسيح فيما عدا الأرثوذكس الذين يحتفلون به في السابع من يناير.

ويكون الاحتفال بيوم الكريسماس عن طريق تقديم الهدايا، وتبادل التهاني، وظهور بابا نويل أو سانتا كلوز كما يطلق عليه في بعض الدول، وترجع فكرة بابا نويل من قصة القديس نيكولاس، وهو أسقف ميرا الذي ظهر في القرن الخامس الميلادي.
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