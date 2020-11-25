محافظ الإسكندرية يتفقد الميادين والأنفاق لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، اليوم الأربعاء، أهم مناطق وميادين وأنفاق المدينة، والتي تعرضت لمشكلات تراكم مياه الأمطار خلال النوات السابقة، لمتابعة أعمال تصريف المياه وفقا للخريطة الجديدة التي تم وضعها أمس لمواجهة النوة الشديدة الحالية التي تتعرض لها الإسكندرية.

وتفقد المحافظ منطقة سور نادي سبورتنج وكوبري كليوباترا وسموحة ، لمتابعة أعمال تصريف المياه بها بعد تخصيص عدد من سيارات الشفط والبدالات منعا لحدوث أية تراكمات مثلما حدث في النوات السابقة.

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وأوضح الشريف أنه لم يحدث بتلك المناطق أية مشكلات تذكر اليوم ، ولم تتعرض أيا من الانفاق والميادين لتراكمات مياه رغم الأمطار الغزيرة المتواصلة التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم.

ولفت الشريف إلى أن تم إضعاف المياه إلى ٣٠ و ٤٠٪؜ من قوتها بنطاق المحافظة ، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف ، لاستيعاب كميات مياه الأمطار ، وسيتم إعادة ضغط المياه تدريجيا بمجرد انتهاء الأمطار ، مؤكدا أنه يتم التعامل مع كافة المشكلات في الحال وعرضها بوضوح ، ومطالبا المواطنين عدم الانصياع وراء الشائعات والصور المفبركة التي تعود إلى سنوات سابقة ، والتي يستخدمها المغرضون للإساءة للدولة.





وأغرقت نوة المكنسة التي أوشكت على نهايتها بنهاية نوفمبر الجاري، عددا من شوارع الاسكندرية، وتراكمت المياه في بعض الشوارع الرئيسية وأغلب الشوارع الجانبية.





وتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، صباح اليوم ، بشارع ٢٥ بمنطقة طوسون التابعة لحي المنتزة تانى ، لمتابعة تصريف تراكمات مياه الأمطار بأحد المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة ، لساعات متواصلة منذ فجر اليوم الاربعاء، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء ممدوح نافع رئيس شركة الصوف الصحي بالإسكندرية ، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة المياه.





وأوضح المحافظ أن تراكمات المياه بالمنطقة نتيجة لميول بأعمال رصف الطريق ، وامتلاء الشنايش والمطابق بالمياه نظرا للكثافة الشديدة لمياه الأمطار التي تعرضت لها المحافظة ، وتم تدعيم المنطقة ب ١٤ سيارة شفط ، وخلال ساعة سيتم الانتهاء من حل المشكلة.





وطمأن الشريف المواطنين أنه على الرغم من تساقط الأمطار بغزارة متواصلة وشدة النوة من الساعة ٣ فجرا حتى ٧ صباحا، إلا أن الأمور تسير بصورة طبيعة وحركة وهناك سيولة مرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية.





ولفت محافظ الإسكندرية إلى أنه تم وضع خريطة جديدة أمس للإسكندرية للتعامل مع بؤر تراكمات الأمطار والمناطق الساخنة، وتصريف المياه ، والتي تساعد في تنظيم عمليات رفع تراكمات مياه الأمطار من خلال توزيع سيارات الشفط على الأحياء المختلفة بالإسكندرية، وسيتم تزويدها في حالة الضرورة بدعم من معدات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، وكذا الاستعانة بسيارات الشفط من المحافظات المجاورة للمساهمة في تصريف المياه وإلقائها في المصبات .



