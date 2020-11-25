محافظ الإسكندرية يتفقد الميادين والأنفاق لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أهم مناطق وميادين وأنفاق المدينة، والتي تعرضت لمشكلات تراكم مياه الأمطار خلال النوات السابقة، لمتابعة أعمال تصريف المياه وفقا للخريطة الجديدة التي تم وضعها أمس لمواجهة النوة الشديدة الحالية التي تتعرض لها الإسكندرية.
وتفقد المحافظ منطقة سور نادي سبورتنج وكوبري كليوباترا وسموحة ، لمتابعة أعمال تصريف المياه بها بعد تخصيص عدد من سيارات الشفط والبدالات منعا لحدوث أية تراكمات مثلما حدث في النوات السابقة.
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وأوضح الشريف أنه لم يحدث بتلك المناطق أية مشكلات تذكر اليوم ، ولم تتعرض أيا من الانفاق والميادين لتراكمات مياه رغم الأمطار الغزيرة المتواصلة التي تتعرض لها المحافظة منذ فجر اليوم.
ولفت الشريف إلى أن تم إضعاف المياه إلى ٣٠ و ٤٠٪ من قوتها بنطاق المحافظة ، لتخفيف الضغط على شبكات الصرف ، لاستيعاب كميات مياه الأمطار ، وسيتم إعادة ضغط المياه تدريجيا بمجرد انتهاء الأمطار ، مؤكدا أنه يتم التعامل مع كافة المشكلات في الحال وعرضها بوضوح ، ومطالبا المواطنين عدم الانصياع وراء الشائعات والصور المفبركة التي تعود إلى سنوات سابقة ، والتي يستخدمها المغرضون للإساءة للدولة.
وأغرقت نوة المكنسة التي أوشكت على نهايتها بنهاية نوفمبر الجاري، عددا من شوارع الاسكندرية، وتراكمت المياه في بعض الشوارع الرئيسية وأغلب الشوارع الجانبية.
وتواجد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، صباح اليوم ، بشارع ٢٥ بمنطقة طوسون التابعة لحي المنتزة تانى ، لمتابعة تصريف تراكمات مياه الأمطار بأحد المناطق المتضررة من الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها المحافظة ، لساعات متواصلة منذ فجر اليوم الاربعاء، وذلك بحضور المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء ممدوح نافع رئيس شركة الصوف الصحي بالإسكندرية ، والمهندس أحمد جابر رئيس شركة المياه.
وأوضح المحافظ أن تراكمات المياه بالمنطقة نتيجة لميول بأعمال رصف الطريق ، وامتلاء الشنايش والمطابق بالمياه نظرا للكثافة الشديدة لمياه الأمطار التي تعرضت لها المحافظة ، وتم تدعيم المنطقة ب ١٤ سيارة شفط ، وخلال ساعة سيتم الانتهاء من حل المشكلة.
وطمأن الشريف المواطنين أنه على الرغم من تساقط الأمطار بغزارة متواصلة وشدة النوة من الساعة ٣ فجرا حتى ٧ صباحا، إلا أن الأمور تسير بصورة طبيعة وحركة وهناك سيولة مرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية.
ولفت محافظ الإسكندرية إلى أنه تم وضع خريطة جديدة أمس للإسكندرية للتعامل مع بؤر تراكمات الأمطار والمناطق الساخنة، وتصريف المياه ، والتي تساعد في تنظيم عمليات رفع تراكمات مياه الأمطار من خلال توزيع سيارات الشفط على الأحياء المختلفة بالإسكندرية، وسيتم تزويدها في حالة الضرورة بدعم من معدات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، وكذا الاستعانة بسيارات الشفط من المحافظات المجاورة للمساهمة في تصريف المياه وإلقائها في المصبات .
ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة المكنسة التي ضربت المحافظة بداية هذا الشهر، وتستمر لنهايته، وتصل حدتها في الايام الاخيرة من الشهر.
وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة منذ الأربعاء الماضي.
يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.
وأصدر اللواء محمد الشريف قرارًا بتعطيل الدراسة اليوم الأربعاء، الموافق ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب".
كما قرّر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إجازة اليوم، وذلك نظرا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
ويتمثل القرار فى المديريات الآتية : التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري.
ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات. ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا علي سلامة المواطنين.
وتهيب محافظة الإسكندرية المواطنين بعدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى ، وفي حالة النزول لابد من إتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة عنها حفاظا علي سلامتهم.
وتشهد الإسكندرية حاليا نوة المكنسة التي تستمر إلى نهاية الشهر، وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة أمس إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.