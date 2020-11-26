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محافظات

اليوم.. إجازة في 4 محافظات بسبب سوء الأحوال الجوية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
امطار
امطار
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قسم المحافظات
تسبب سقوط الأمطار في عدة محافظات ومنها الجيزة  والقليوبية والإسكندرية ودمياط الي اصدار قرار بتعطيل الدراسه اليوم الخميس وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

حيث أصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرارا بتعطيل الدراسة  بالمدارس والمعاهد الأزهرية وذلك نظرا لاستمرار حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها البلاد ، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية .

كما قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية  نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجه سقوط الامطار التي من المتوقع ان تتعرض لها المحافظة وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية . 

وقررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مد تعطيل الدراسة اليوم الخميس بجميع المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتعرض دمياط لموجة من الطقس السيئ خلال هذه الفترة وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

جاء ذلك القرار حفاظًا علي سلامه الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها مؤكدًا علي رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السييء .

ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس وحفاظا علي سلامة المواطنين.

واعلنت محافظة الاسكندرية عن استمرار تعطيل الدراسة غدا الخميس، الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب". 

كما قرّر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إجازة اليوم، وذلك نظرًا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

جاء ذلك القرار حفاظًا علي سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها مؤكدًا علي رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ .

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