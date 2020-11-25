نظرا لسوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة بجامعة الأهرام الكندية

وكان قد أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انه في ضوء الإجراءات التي تتخذها المحافظة للتعامل مع موجة سقوط الامطار وفي اطار التنسيق مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تقرر تعطيل الدراسة للطلاب غدا الخميس بجامعة القاهرة .





وجاء ذلك حفاظًا علي سلامة الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية .





ويهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها .





في سياق متصل، قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غدًا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجه سقوط الامطار التي من المتوقع ان تتعرض لها المحافظة وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الارصاد الجوية .





وجاء القرار حفاظًا علي سلامه الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها مؤكدًا علي رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السييء.





كان اللواء احمد راشد قرر ألغى الدراسة فى الفترة المسائية اليوم الاربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية للطلاب والمعلمين.





وأوضح محافظ الجيزة أن هذا القرار يأتي تحسبًا لهطول الامطار بعدد من مناطق المحافظة وفقًا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية.





كما أعلنت محافظة الاسكندرية عن استمرار تعطيل الدراسة غدا الخميس، الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ بالمدارس والمعاهد الأزهرية "مدرسون وطلاب".





كما قرّر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية منح جميع العاملين بالمديريات الخدمية بالمحافظة والجهات التابعة لها والتي نقلت اختصاصاتها للوحدات المحلية إجازة اليوم، وذلك نظرًا لحالة الطقس السيئة التي من المقرر أن تتعرض لها الإسكندرية، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





ويتمثل القرار فى المديريات الآتية : التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والطب البيطري والزراعة والأوقاف والتموين والتنظيم والإدارة والقوى العاملة والشباب والرياضة والمساحة والري.





ويستثنى من ذلك القيادات وأطقم العمل والنوبتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديرو المديريات. ويأتي ذلك فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا علي سلامة المواطنين.





وأصدر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قرارا بتعطيل الدراسة غدا الخميس الموافق ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ بالمدارس والمعاهد الأزهرية وذلك نظرا لاستمرار حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها البلاد ، وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية .





قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن البلاد تشهد موجة طقس سيئة، ولكن المحافظة منذ ثلاث سنوات وهى تطور وتقوم بالعمل على حل مشكلات الأمطار.





وأعلن، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد"، أنه لم يتم وقف الدراسة فى المحافظة بسبب الأمطار، مشيرا إلى قيامهم بتطهير وتنظيف البالوعات باستمرار.