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محافظات

مياه الفيوم: بدء تركيب 4500 قطعة موفرة بدور العبادة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 10:22 م
تركيب ٤٥٠٠ قطعة
تركيب ٤٥٠٠ قطعة موفرة
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الفيوم - نبيل أبو السعود
 صرح اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم انه تم البدء فى تركيب عدد ٤٥٠٠ قطعة موفرة لمياه الشرب بدور العبادة داخل المحافظة كدفعة أولى .

وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة الفيوم وذلك حرصا على كل نقطة مياه والحفاظ عليها من الإهدار وتعزيز مفهوم ترشيد استهلاك المياه لدى المجتمع .

وأشار درة  إلى أن القطع الموفرة الذكية صنعت خصيصا لهذا الغرض وهو تقليل كميات المياه المتدفقة من الصنابير والتى تستخدم قدر حاجة الانسان وقد تم البدء بدور العبادة كونها أكثر الأماكن استخداما لمياه الشرب حيث تم تركيب القطع بثلاث مساجد بمنطقة قحافة ومسجد بشارع عدلى يكن وكنيسة بحى لطف الله.

وقام وفد من الادارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة ومشاركة القسم الوقائي بالمديرية قسم صحة البيئة ، بزيارة الى محافظة الفيوم، بناء على توجيهات الدكتورة اميمة محمد عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، وفى إطار الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن، والحفاظ على الصحة العامة، وتحت اشراف الدكتور عماد الدين حسن زكى مدير عام الشئون الوقائية بالفيوم. 

من جانب  آخر قام وفد من الإدارة العامة لصحة البيئة بوزارة الصحة ومشاركة القسم الوقائي بالمديرية قسم صحة البيئة ، بزيارة الى محافظة الفيوم، بناء على توجيهات الدكتورة اميمة محمد عباس وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، وفى إطار الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطن، والحفاظ على الصحة العامة، وتحت اشراف الدكتور عماد الدين حسن زكى مدير عام الشئون الوقائية بالفيوم. 


وضم الوفد، كل من  إسلام إبراهيم محمد و سيد الشناوى ، مراقب أول صحة البيئة بالمديرية و محمود فرحات ، مراقب صحة البيئة والصحة المهنية بالمديرية ومحمد محمود ، مراقب صحة بندر الفيوم خامس .

ومرَّ الوفد على إدارة بندرالفيوم الصحية، ثم التوجه إلى محطة مياه الشرب بقحافة الجديدة، ببندر الفيوم، ومتابعة مراحل تنقية وترشيح مياه الشرب بها ، وقياس نسبة الكلور لطرد مياة المحطة . 

ثم توجه الفريق للمرور على وحدة غسيل الكلى بمستشفى الفيوم العام ،  ومتابعة سير العمل بالوحدة من حيث عملية مياه غسيل الكلى والفلاتر بعد المعالجة ،  وقياس نسبة الكلور بها.

كما أكد اللواء هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ان الشركة  مستمرة فى دعم جميع قرى محافظة الفيوم بمياه الشرب النقية  ، حيث قامت الشركة  بتنفيذ خطة المد والتدعيم داخل قرية دوار جبلة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم.

وأضاف درة بأنه  تم تركيب ١٠٠٠متر مواسير قطر ٤ بوصة و٢٠٠٠ متر مواسير طولى قطر ٦ بوصةمن أجل المساهمة فى إنهاء مشاكل ضعف ضغوط مياه الشرب داخل القرية حيث ان منازل القرية كان يغذيها خط مياه واحد فقط قطره ٤ بوصة .

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ومع الزيادة السكانية الكبيرة أصبح لزاما على الشركة تدعيم القرية بخط مياه اخر حتى تضمن وصول مياه الشرب لكل منزل داخل القرية وبضغوطات مناسبة وعلى مدار اليوم.



مياه الفيوم: بدء تركيب 4500 قطعة موفرة بدور العبادة
مياه الفيوم: بدء تركيب 4500 قطعة موفرة بدور العبادة
مياه الفيوم: بدء تركيب 4500 قطعة موفرة بدور العبادة
مياه الفيوم: بدء تركيب 4500 قطعة موفرة بدور العبادة
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