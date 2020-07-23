من حمامات السباحة لترع الغلابة.. كيف يستمتع شباب الفيوم بفصل الصيف؟

يلجأ بعض شباب واطفال الفيوم الى استخدام الترع كمصيف لهم، هربًا من حرارة الجو للاستحمام فى مياه هذه الترع ، دون المبالاة بمخاطر الغرق أو الاصابة بالبلهارسيا ، ومن أشهر هذه الترع ترعة بحر تنهلا وسنورس المتفرعان من بحر يوسف الشريان الرئيسى للمياه بمحافظة الفيوم .





يقول: أحمد سيد طالب بالإعدادية : أتوجه يوميا انا وأصدقائى بالقرية للاستحمام فى ترعة بحر تنهلا هربا من حرارة الجو والشمس الحارقة، ونستمر فى الاستحمام بالترعة لأكثر من ساعتين.





ويضيف بدوي عويس : طالب بالصف الأول الثانوى : الاستحمام بالترعة مجانا ، ودون أى رسوم ، خاصة اننا لانملك سداد اشتراك حمام السباحة ، بالاضافة الى أن أنشطة حمامات السباحة مغلقة حاليا بكافة أندية المحافظة طبقا لقرار وزير الشباب والرياضة .





ويقول محمود جودة طالب بالإعدادية : أواظب كل يوم النزول إلى الترعة مع زملائى واصدقائى كصحبة طيبة للترعة ، وأحيانا ننظم سباقًا فى السباحة لمسافة 2 كيلومتر .





بينما يؤكد عادل محروس طالب بالثانوى: بأننا نلجأ لنزول الترعة هربا من حرارة الجو والشمس الحارقة ، ونجد فى السباحة متعة رائعة بعيدا عن حرارة الجو .



