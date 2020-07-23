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محافظات

من حمامات السباحة لترع الغلابة.. كيف يستمتع شباب الفيوم بفصل الصيف؟

الخميس 23/يوليه/2020 - 09:36 ص
اطفال الفيوم
اطفال الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود
يلجأ بعض شباب واطفال الفيوم الى استخدام الترع كمصيف لهم، هربًا من حرارة الجو للاستحمام فى مياه هذه الترع  ، دون المبالاة بمخاطر الغرق أو الاصابة بالبلهارسيا ،   ومن أشهر هذه الترع ترعة بحر تنهلا وسنورس المتفرعان من بحر يوسف الشريان الرئيسى للمياه بمحافظة الفيوم .

يقول: أحمد سيد طالب بالإعدادية : أتوجه يوميا انا وأصدقائى بالقرية للاستحمام فى ترعة بحر تنهلا هربا من حرارة الجو والشمس الحارقة، ونستمر فى الاستحمام بالترعة لأكثر من ساعتين.


ويضيف بدوي عويس : طالب بالصف الأول الثانوى : الاستحمام بالترعة مجانا ، ودون أى رسوم  ، خاصة اننا لانملك سداد اشتراك حمام السباحة ، بالاضافة الى أن  أنشطة حمامات السباحة مغلقة حاليا بكافة أندية المحافظة  طبقا لقرار وزير الشباب والرياضة .

ويقول  محمود جودة  طالب بالإعدادية : أواظب كل يوم  النزول إلى الترعة مع زملائى واصدقائى كصحبة طيبة  للترعة ، وأحيانا ننظم سباقًا فى السباحة لمسافة 2 كيلومتر .

بينما يؤكد عادل محروس طالب بالثانوى: بأننا نلجأ لنزول الترعة هربا من حرارة الجو والشمس الحارقة  ، ونجد فى السباحة متعة رائعة بعيدا عن حرارة الجو .

من حمامات السباحة لترع الغلابة.. كيف يستمتع شباب الفيوم بفصل الصيف؟
من حمامات السباحة لترع الغلابة.. كيف يستمتع شباب الفيوم بفصل الصيف؟
من حمامات السباحة لترع الغلابة.. كيف يستمتع شباب الفيوم بفصل الصيف؟
من حمامات السباحة لترع الغلابة.. كيف يستمتع شباب الفيوم بفصل الصيف؟
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