استشاري العلاقات الأسرية تكشف أسباب الخيانة الزوجية

عرًّفت الدكتورة دعاء ليلة استشاري العلاقات الزوجية والصحة الأسرية، مصطلح الخيانة، قائلة :"الخيانة هى نقد العهد سواء كان بين اثنين أو في أمور أخرى". أمور





وعن أسباب الخيانة كشفت د. دعاء، في حوارها مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج «حبة كراميل»، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأربعاء، عن أن أسبابها كثيرة، وفي مقدمتها يأتي الأهمال، إضافة إلى الزواج الغير متكافئ، مستدركة أنه يذهب بأحد الطرفين إلى الخيانة الزوجية.





وأشارت إلى أن :"إهمال الزوجة بيكون في حاجات صغيرة لأسباب تتعلق باهتمامها بأشخاص آخرين قد يكونوا الأبناء مثلا"، متسائلة :"ليه الراجل يسكت في حالة تعرضه للإهمال من زوجته، وعليه مناقشة زوجته في هذا الموضوع حتى يحمي نفسه من الخيانة".





ونوهت الى أن هناك رجالا يهملون زوجاتهم لاسباب تتعلق بضغوط الحياة، لافتة إلى أن عمل الزوج والزوجة سلاح ذو حدين.





وأوضحت أن الزوجين من الممكن أن لا يتقابلا، وممكن أن يولد لك شوقا بينهما، واعتبره عاملا مساعدا لحياة أفضل، وأيضا من الممكن أن يسبب صدمات لأنهم "مش قادرين يوصلوا لنقطة تفاهم مع بعضهما".





وفاجأ متصل يدعى تامر، الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج «حبة كراميل»، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأربعاء، بشأن فكرة الخيانة.





وقال المتصل، إن لا توجد امرأة بـ 4 سيدات، وهذا الأمر يطلقنه السيدات على بعضهن، متابعا أنه من وجهة نظرهن فقط والواقع مختلف تماما.





من جانبها تحدثت الإعلامية هدير سمير، أنه من الممكن أن ظروف الرجل قد لا تمكنه من أن يأتي لزوجته بأحد ليساعدها في الأعمال المنزلية، مضيفة أنه :"كدة المطلوب تكون الست ميت ست في بعض وتعمل كل الحاجات والأدوار".





وفي السياق نفسه أكملت الدكتور دعاء ليلة استشاري العلاقات الزوجية والصحة الأسرية، أن كل شخص يرمي التهمة على الآخر، متابعة أنه :"لكني ارى ان هناك مصطلحا هاما وهو الذكاء في العلاقات وازاى أكون ذكي علشان اعرف ادير العلاقة".



