لمستقبل أفضل.. نقابة المهندسين تنظم دورة تدريبية لطلاب الجامعات والخريجين

نظمت نقابة المهندسين، دورة ICDL، اليوم الأربعاء، لطلاب الجامعات والخريجين، بحضور المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة.





وتفاعل وكيل وزارة الزراعة، مع الحصة التدريبية والمعلومات المقدمة من خلالها من خلال الاستماع والمناقشة، كما حث طلاب الكليات الزراعية على تعلم أساسيات الكمبيوتر والانترنت كمدخل أساسي لمواكبة العصر والاقتصاد الرقمي، مشيدا بطلاب كليات الزراعة الحاضرين بالتدريب.





وأكد الزواوى، إن الأولوية الآن في الوظائف الحكومية أو القطاع الخاص بمحافظة البحيرة ستكون دوما لأصحاب الخبرات التكنولوجية والمجتازين الدورات التدريبية لأنهم المؤهلين لاحتياجات سوق العمل ومتطلبات رؤى مصر الحديثة التي تتخذ من التكنولوجيا والعلم سبيلا نحو التقدم والازدهار.





وأشاد وكيل وزارة الزراعة بالجرعة العلمية المكثفة والعصرية التي يقدمها المهندس محمد سالم نويصر للطلاب، معقبا بأنه يمارس دورا وطنيا مهما بما أوتي من علم وخبرة، ويؤهل شباب مصر ليكونوا قادرين على اقتحام سوق العمل والتجاوب مع المتغيرات التكنولوجية الحديثة.





كما وجه الشكر للمهندس حمدي الخولي نقيب مهندسي البحيرة على دعم مشروعات التدريب، واحتضان تلك الكفاءات الشابة بما يمثل النفع العام لكافة طلاب البحيرة وخريجيها.





يذكر أن قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار تعطيل الدراسة غدًا الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، طلاب ومعلمون بنطاق المحافظة.





أوضح محافظ البحيرة، أنه يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للإحتياجات التى يحددها مديرو المدارس والإدارات.





وكان قد شهدت مراكز محافظة البحيرة، سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لرياح شديدة، صباح اليوم الأربعاء ، وتم إغلاق ميناء بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة والصيد تماما نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.





وشدد محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولاً بأول.





ووجّه محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديری المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات ( الكهرباء، مياه الشرب) ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري الحماية المدنية والإسعاف على ضرورة الالتزام باتخاذ التدابير التالية:- إلغاء كافة الأجازات واستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها، تجهيز كافة المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارئة بالمعدات اللازمة لتلك الظروف وجاهزية كافة المعدات، متابعة تطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى.





أشار هشام آمنة، إلى أهمية مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعی ومناسيب الترع والمصارف، مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى، مراجعة المباني الأيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ مايلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.





أكد أيضا أن تم مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة ومنع وجود مصادر للصعق بالكهرباء حفاظأ على الأرواح والممتلكات، مراجعة إنارة الطرق والكبارى والمزلقانات والمعابر الغير الأمنة وتلافي مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها تنسيقا مع مديرية الطرق والهينة العامة للطرق والكبارى وشركة كهرباء البحيرة، التأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعی والصرف الصحی والمستشفيات العامة، التنبيه على المواطنين من خلال المساجد والكنائس والصفحات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي بأهمية توخي الحيطة والحذر أثناء تلك الفترة.





وأشار إلي أن تم التأكيد على كافة المدارس بعدم تواجد التلاميذ خارج أسوار المدارس أثناء اليوم الدراسي ودخولهم الفصول فور وصولهم والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات للمياه داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها وكذا أعلى اسطح المدارس والمباني الملحقة، فصل التيار الكهرباني عن المدارس والمباني الملحقة أثناء اليوم الدراسي خلال سقوط الأمطار الغزيرة، التأكید على المتابعة المستمرة للطرق ومطالع ومنازل الكبارى وفتح الطرق، المتابعة المستمرة للموقع الرسمى للأرصاد الجوية على مدار الساعة، نشر تحذيرات توعوية للمواطنين للابتعاد عن مواطن الخطورة، اخلاء المناطق ذات الخطورة الداهمة او المنخفضة فى حالة الامطار الغزيرة او السيول حرصا على امن وسلامة المواطنين.





أكد هشام آمنة، ان المحافظة مستعدة من خلال اكثر من 800 معدة لمجابهة ومواجهة الأمطار وهو ما انعكس بنجاح خلال موسم الشتاء الماضي بالتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وحالة الطقس السيئ من خلال فرق واطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الأزمات، مهيبا بالمواطنين بالالتزام بالإرشادات والتعليمات.

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