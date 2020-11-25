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تعليم

تسليم أسطوانات الكتب الإلكترونية للطلاب بآداب عين شمس. غدًا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 11:26 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس ان الكلية اتخذت الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث يتم تعقيم قاعات الدراسة بشكل مستمر مع وجود بوابات تعقيم بالبوابات الخارجية وأجهزة قياس درجة الحرارة.

وأضاف عميد كلية الآداب لـ صدي البلد انه يتم إلزام جميع  الطلاب وهيئة أعضاء التدريس والعاملين بارتداء الكمامات ومنع دخول أي طالب دون ارتدائها والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وأكد عميد كلية الآداب ان  الكلية استقبلت 4 آلاف طالب وطالبة بالعام الجامعي الجديد، مشيرا الي انه تم تفعيل 24 ألف ايميل جامعي للطلاب في الفرق الأربعة ، لذلك يتم تقسيم الطلاب على دفعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية في  تسليم  أسطوانات الكتب الإلكترونية سوف يتم غدًا تسليم أسطوانات الكتب الالكترونية  .

ويتم توزيع الأسطوانات  للطلاب علي النحو التالي :
طلاب المستوى الخامس قسم ( اللغة العبرية والجغرافيا وعلم النفس)
التوجه إلي حجرة 141

- طلاب المستوى الخامس قسم ( اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية )
- طلاب المستوى السابع قسم ( الجغرافيا )
التوجه إلي مكتب العلاقات العامة بالدور الاول

- طلاب المستوى السابع قسم (اللغة العربية والتاريخ)
التوجه إلي رعاية الشباب

- طلاب المستوى السابع قسم علم اجتماع
- طلاب المستوى الخامس قسم الحضارة الاوروبية
التوجه إلي مكتب ساعة الميقات بجوار النافورة

كما أعلنت جامعة عين شمس عبر صحفتها الرسمية  انتظام الدراسة غدا الخميس الموافق 26_11_2020 بالجامعة .

من جهته، قال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إنه لم يصدر أي قرار حتى الآن بتعطيل الدراسة واستمرارها أونلاين وأن الكلية مُلتزمة بجميع القرارات.

وأضاف عميد كلية الزراعة خلال تصريحاته لـ "صدى البلد" أن الكلية ستستقبل طلابها حسب الجدول المُعلن سابقًا للطلاب ولم نتلق أي قرار بتعطيل الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية .

وأكد الدكتور أحمد أن الكلية تعمل بنظام التعليم الهجين، بثلاثة أيام أون لاين والثلاثة أيام الأخرى من داخل الحرم الجامعي، مشيرا إلى رفع المقررات الدراسية على المنصات الإلكترونية الخاصة بكلية الزراعة .

وأوضح أن الجامعة وفرت جميع سبل لتوفير الأمان للطلاب وتوفير أدوات التعقيم داخل الحرم الجامعي، مشيرًا إلى التباعد الاجتماعي داخل الحرم الجامعي وقاعات التدريس عن طريق تقليل أعداد الطلاب داخل المحاضرات.
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