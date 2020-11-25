تسليم أسطوانات الكتب الإلكترونية للطلاب بآداب عين شمس. غدًا

قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس ان الكلية اتخذت الإجراءات الاحترازية مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث يتم تعقيم قاعات الدراسة بشكل مستمر مع وجود بوابات تعقيم بالبوابات الخارجية وأجهزة قياس درجة الحرارة.





وأضاف عميد كلية الآداب لـ صدي البلد انه يتم إلزام جميع الطلاب وهيئة أعضاء التدريس والعاملين بارتداء الكمامات ومنع دخول أي طالب دون ارتدائها والالتزام بالتباعد الاجتماعي.





وأكد عميد كلية الآداب ان الكلية استقبلت 4 آلاف طالب وطالبة بالعام الجامعي الجديد، مشيرا الي انه تم تفعيل 24 ألف ايميل جامعي للطلاب في الفرق الأربعة ، لذلك يتم تقسيم الطلاب على دفعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكلية في تسليم أسطوانات الكتب الإلكترونية سوف يتم غدًا تسليم أسطوانات الكتب الالكترونية .





ويتم توزيع الأسطوانات للطلاب علي النحو التالي :

طلاب المستوى الخامس قسم ( اللغة العبرية والجغرافيا وعلم النفس) التوجه إلي حجرة 141

- طلاب المستوى الخامس قسم ( اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية ) - طلاب المستوى السابع قسم ( الجغرافيا ) التوجه إلي مكتب العلاقات العامة بالدور الاول

- طلاب المستوى السابع قسم (اللغة العربية والتاريخ) التوجه إلي رعاية الشباب

- طلاب المستوى السابع قسم علم اجتماع - طلاب المستوى الخامس قسم الحضارة الاوروبية التوجه إلي مكتب ساعة الميقات بجوار النافورة



