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أخبار العالم

رئيسة الدستوري الحر بتونس: لن نتحاور مع الإخوان .. جماعة التفجيرات مخربي الدولة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
علقت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، على دعوة رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي لحوار وطني بين التونسيين لا يستثني أحدًا، قائلة: "منذ متى ونحن نتحدث إليكم حتى نتحاور معكم".

وتابعت موسى، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء أمس الأربعاء، قائلة: "لا تفكروا في الحوار مع الدستوري الحر .. لا تنتظروا منا أن نتحاور معكم .. لن نتحاور مع جماعة التفجيرات .. ومخربي تونس اقتصاديًا واجتماعيًا".

واختتمت قائلة : "دمرتم القيم والأخلاق في البلاد وكنتم وراء الاغتيالات وتهجير الشباب وألحقتم بالبلاد الدمار الاقتصادي والمالي".
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