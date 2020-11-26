رئيسة الدستوري الحر بتونس: لن نتحاور مع الإخوان .. جماعة التفجيرات مخربي الدولة

علقت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، على دعوة رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي لحوار وطني بين التونسيين لا يستثني أحدًا، قائلة: "منذ متى ونحن نتحدث إليكم حتى نتحاور معكم".





وتابعت موسى، في فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء أمس الأربعاء، قائلة: "لا تفكروا في الحوار مع الدستوري الحر .. لا تنتظروا منا أن نتحاور معكم .. لن نتحاور مع جماعة التفجيرات .. ومخربي تونس اقتصاديًا واجتماعيًا".





واختتمت قائلة : "دمرتم القيم والأخلاق في البلاد وكنتم وراء الاغتيالات وتهجير الشباب وألحقتم بالبلاد الدمار الاقتصادي والمالي".