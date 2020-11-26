في أعلى حصيلة منذ مايو.. أمريكا تسجل أكثر من 2400 وفاة جديدة بـ كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة سجلت أكثر من 2400 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة منذ 6 أشهر.





ومن المنتظر أن تصدر إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية قرارها بشأن الاستخدام العاجل للقاح الذي تنتجه شركة فايزر للوقاية من كورونا في العاشر من ديسمبر.





وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأن تكون مكافحة الجائحة على قمة أولوياته عندما يتولى منصبه في 20 يناير وسيلقي كلمة بهذا الشأن أمس الأربعاء.





وقال مسؤولون إن شركة فايزر، بدأت في التدريب على العمليات التجريبية حتى يتمكنوا من ضمان عمل البنية التحتية للتوزيع بشكل صحيح، حيث ستكون الدول والولايات المتحدة، والأقاليم مسؤولة عن كيفية توزيع لقاح فيروس كورونا التاجي على سكانها.





ودعا أعلى مسؤول صحي في ولاية كاليفورنيا مارك غالي إلى تفادي التجمعات العائلية الكبرى التقليدية خلال عيد الشكر، مؤكدًا أنه منع والدته من السفر للانضمام إليه للاحتفال بالعيد الخميس.





وقال “من المهم قول لا عندما يتعلق الأمر بأقرب الأشخاص إلينا في العائلة”.





ودعت السلطات الصحية في واشنطن للمرة الأولى الأمريكيين إلى عدم السفر لزيارة أقربائهم في عيد الشكر.





لكن يستعد العديد من الأميركيين للقاء عائلاتهم فقد امتلأت المطارات بشكل غير مسبوق منذ ظهور الوباء، فيما كانت صفوف الانتظار أمام مراكز إجراء فحوص كوفيد-19 طويلة بشكل لامتناهي.



