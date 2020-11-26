بـ "القهوة المعلقة" إيطاليا تجرى فحوصات كورونا.. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل سريان القهوة المعلقة في نابولي على فحوصات كوفيد-19.

تتباهى نابولي بتقليد "القهوة المعلّقة" السائد في مقاهيها والذي يقضي بدفع ثمن كوبين كي يتسنّى لمعوز احتساء فنجان بالمجّان، وهي وسّعت نطاق هذه المبادرة التضامنية كي تنطبق أيضًا على فحوصات كوفيد-19.





ويصعب على الخدمة الصحية في هذه المدينة المكتظّة بالسكّان في جنوب إيطاليا احتواء الأعداد المتزايدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ.





في كنيسة سان سيفيرو فووري لي مورا الواقعة في أحد الأحياء الأكثر كثافة سكانية في نابولي، تعرض جمعية محلية على السكّان إجراء فحص سريع لتشخيص الإصابة مع تقديم آخر لمواطن مجهول الهوية.





ويقول أنجيلو ميلونيه صاحب هذه المبادرة الخيرية "إنها منطقة عالية المخاطر، إذ تعيش عائلات كبيرة في شقق ضيّقة ومن ثمّ خطر انتقال العدوى مرتفع جدًّا".





وفي خلال أسبوعين، خضع ألف شخص لفحوصات واستفاد 300 منهم من كرم جيرانهم.





وتقول جوزيبينا بوليزيه بفخر بعد دفع ثمن فحصي تشخيص ثان "نحن أبناء نابولي قلبنا كبير ويدنا طويلة في السرّاء والضرّاء"







ويكلّف الفحص الواحد 18 يورو ويجريه فريق من ثلاثة أطبّاء وممرّضتين اثنتين داخل الكنيسة. وتستخدم الأموال لتسديد أتعاب الطاقم الطبي ونفقات الاختبارات.





وقد عمّمت الفحوصات السريعة في إيطاليا، وهي أوّل بلد أوروبي يتفشّى فيها الفيروس في مطلع السنة وتخطّت فيه الوفيات بوباء كوفيد-19 عتبة 50 ألفًا.





ويكلّف الفحص عينه في عيادة خاصة في نابولي ما بين 30 و40 يورو، في حين قد تبلغ كلفة فحوص "بي سي آر" (تفاعل البوليميراز التسلسلي) الأكثر موثوقية 70 يورو.









أنتونيو كامبانيا سائق سيارة أجرة في الثالثة والثلاثين من العمر وأب لثلاثة أولاد هو من بين سكّان نابولي الكثيرين الذين يئنّون تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدابير العزل العام. فمناطق جنوب إيطاليا الأكثر عرضة للأزمات من الشمال الغني والصناعي تأثّرت بشدّة بتداعيات هذه الجائحة.





ويخبر الشاب وكالة فرانس برس "سمعت عن إمكانية إجراء فحص بالمجّان. وأودّ أن أستفيد من هذه المبادرة التي تشكّل خير مثال على الحسّ التضامني".





أما لويجي باريزي البالغ 32 عامًا، فهو لم يتوان بتاتًا عن دفع ثمن فحص آخر لمساعدة من هو أقلّ حظوة منه. ويقول "إنه واجب مدني وأخلاقي".





وكانت نسبة البطالة في نابولي سنة 2019 تقريبًا ضعف تلك المسجّلة على الصعيد الوطني، بمقدار 23,3 % في مقابل 10%، وفق بيانات وكالة الإحصاءات "إيستات".









وقد اعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الاثنين الماضى عن تسجيل 630 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة باليوم السابق الذي سجلت فيه 562 حالة وفاة.





وأشارت الصحة الإيطالية إلى أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا تخطت حاجز الـ 50 ألف حالة وفاة ليصل إلى 50,453 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "رويترز".





وأكدت الصحة الإيطالية تسجيل 22,930 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بـ 28,337 إصابة تم تسجيلها خلال اليوم السابق، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالمرض إلى أكثر من مليون و400 ألف و32 إصابة.





وكشفت الصحة الإيطالية عن إجراء 148,945 فحص للكشف عن فيروس كورونا، مقارنة بـ 188,747 كشف أجرته خلال اليوم السابق.





وحسب بيانات الصحة الإيطالية، فإن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات الإيطالية بلغ 34,697 مصاب، حيث ارتفع العدد بمقدار 418 مصابًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مقارنة بارتفاع قُدر بـ 216 مصابًا في اليوم السابق.