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توك شو

الري توجه رسالة هامة للمواطنين بخصوص الأمطار.. فيديو

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:49 م
الأمطار
الأمطار
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البهي عمرو
قال المهندس وليد حقيقي المشرف على مركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الري، إن الوزراة على اتم الاستعداد للتعامل مع مياه الأمطار، موضحًا أن تم تطهير جميع الترع و المصارف و مسارات مخرات السيول.

وأضاف خلال مداخلة على قناة " دي إم سي" أن المركز يتنبأ بالسيول قبلها بـ ثلاثة أيام وبعد ذلك يتم التواصل مع المحافظات ويتم التعامل معها. 

ولفت إلى أن الوزارة فى حالة الأمطار تخفض من المنصرف من السد العالي، و واذا كان هناك نسبة عالية من الأمطار يتم تخزينها فى بحيرة ناصر.

وأشار إلى أنه يطالب المواطنين بالابتعاد عن مسارات مخرات السيول وتجنب أي أنشطة بحرية أو سفاري وأوضح أن الأمواج غدًا ستكون شديدة، ولكن بعد غد السبت ستنخفض.

وفى سياق متصل كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار مستمرة على بعض محافظات السواحل الشمالية والوجه البحري، ومن المتوقع استمرار الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد، وستكون أمطارًا غزيرة ورعدية على فترات من اليوم.


وأضافت  أن محافظات شمال الوجه البحري من المتوقع أن تشهد أمطارًا، وبالفعل بعض المحافظات حاليًا تشهد أمطارًا مثل دمياط والإسكندرية وكفرالشيخ والبحيرة، ومن المتوقع أن تستمر اليوم.


وأوضحت أن منخفضًا جويًا في طبقات الجو العليا أدى إلى تكون حالة من عدم الاستقرار، وتكون السحب الكثيفة والرعدية، ومستمر حتى غد الجمعة.

وفى سياقا اخر ، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقسا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، وطقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية، والرياح نشطة،  وطقسا معتدلا على جنوب سيناء والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص سقوط أمطار متوسطة على القاهرة الكبرى، متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الوجه البحرى كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من الإسكندرية والسلوم ورشيد وبلطيم ورشيد وبورسعيد والعريش ورفح. 

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الغربية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، وبارد على شمال الصعيد، وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.
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