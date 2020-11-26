الري توجه رسالة هامة للمواطنين بخصوص الأمطار.. فيديو

قال المهندس وليد حقيقي المشرف على مركز التنبؤ بالفيضان بوزارة الري، إن الوزراة على اتم الاستعداد للتعامل مع مياه الأمطار، موضحًا أن تم تطهير جميع الترع و المصارف و مسارات مخرات السيول.





وأضاف خلال مداخلة على قناة " دي إم سي" أن المركز يتنبأ بالسيول قبلها بـ ثلاثة أيام وبعد ذلك يتم التواصل مع المحافظات ويتم التعامل معها.





ولفت إلى أن الوزارة فى حالة الأمطار تخفض من المنصرف من السد العالي، و واذا كان هناك نسبة عالية من الأمطار يتم تخزينها فى بحيرة ناصر.





وأشار إلى أنه يطالب المواطنين بالابتعاد عن مسارات مخرات السيول وتجنب أي أنشطة بحرية أو سفاري وأوضح أن الأمواج غدًا ستكون شديدة، ولكن بعد غد السبت ستنخفض.



