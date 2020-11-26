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أخبار العالم

لتنفيذ اتفاق السلام.. ماذا دار بين البرهان ورئيس الجبهة الثورية؟

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:37 م
عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السودانى
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أمينة الدسوقى

أكد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، دعمه اللامحدود لتنفيذ اتفاق السلام على أرض الواقع خاصة في المناطق المتاثرة بالنزاع في دارفور والمنطقتين وشرق السودان.


واستعرض البرهان خلال لقائه بمكتبه اليوم ، رئيس الجبهة الثورية الهادي ادريس ، سبل تنفيذ اتفاق جوبا  للسلام علي أرض الواقع وكيفية تجاوز التحديات التي تواجهه.


من جهته أعرب الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية، عن شكره وتقديره للجهود التي بذلها رئيس مجلس السيادة والتي تكللت بتوقيع اتفاق السلام.


كما قدم الهادي تعازي الجبهة الثورية في وفاة الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، معددا مساهماته الفكرية والسياسية في تاريخ السودان السياسي.


وكان قد أدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان عبد الرحمن ظهر اليوم واجب العزاء في رئيس مجلس الوزراء الأسبق رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي الذي وفاته المنية اليوم بدولة الامارات العربية المتحدة.


وعدد الفريق اول ركن البرهان خلال زيارته لاسرة الفقيد بمنزله بالملازمين بامدرمان ، مآثر وتضحيات الامام الصادق المهدي ومساهماته الوطنية في المجالات السياسية والانسانية.

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