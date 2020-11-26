الدوري الأوروبي| آرسنال يحجز مقعدا بدور الـ32 بعد هزيمة مولده النرويجي

حجز فريق آرسنال الإنجليزى تأهله لدور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي بعد هزيمة مضيفه مولده النرويجى، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على "فاسيل ليفسكى"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة اليوروباليج.





ونجح نيكولاس بيبى في تسجيل الهدف الأول للمدفعجية بالدقيقة 50 من زمن المباراة، ثم أضاف ريس نيلسون الثانى بالدقيقة 55 من عمر اللقاء، وأحرز فولارين بالوجون الهدف الثالث بالدقيقة 83.





بهذه النتيجة، يعزز أرسنال صدارة المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي والتأهل للدور التالي، بعدما حصد 12 نقطة محققا العلامة الكاملة بالفوز في المباريات الأربع الأولى، فيما تجمد رصيد مولده عند 6 نقاط في المركز الثاني.



