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رياضة

الدوري الأوروبي| آرسنال يحجز مقعدا بدور الـ32 بعد هزيمة مولده النرويجي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 10:43 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حجز فريق آرسنال الإنجليزى تأهله لدور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي بعد هزيمة مضيفه مولده النرويجى، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على "فاسيل ليفسكى"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة اليوروباليج.

ونجح نيكولاس بيبى في تسجيل الهدف الأول للمدفعجية بالدقيقة 50 من زمن المباراة، ثم أضاف ريس نيلسون الثانى بالدقيقة 55 من عمر اللقاء، وأحرز فولارين بالوجون الهدف الثالث بالدقيقة 83.

بهذه النتيجة، يعزز أرسنال صدارة المجموعة الثانية بالدوري الأوروبي والتأهل للدور التالي، بعدما حصد 12 نقطة محققا العلامة الكاملة بالفوز في المباريات الأربع الأولى، فيما تجمد رصيد مولده عند 6 نقاط في المركز الثاني.

وتعادل ميلان مع مضيفه فريق ليل الفرنسي بهدفا لمثله، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة، عن المجموعة الثامنة، من الدوري الأوروبي.

جاءت أهداف المباراة فى الشوط الثانى، تقدم ميلان، عن طريق الإسباني كاستييخو، فى الدقيقة 46، بعد متابعته لتمريرة الكرواتى أنتى ريبيتش. 

ونجح جوناثان بامبا، فى إدراك هدف التعادل لفريق ليل، فى الدقيقة 65، من تسديدة قوية، سكنت على يسار دوناروما، حارس الروسونيرى. 

ويتصدر فريق ليل الفرنسي، المجموعة الثامنة، برصيد 8 نقاط، ثم ميلان، فى المركز الثانى، برصيد 7 نقاط، وسبارتا براج ثالثا، برصيد 6 نقاط، وأخيرا سيلتك، بنقطة واحدة. 

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