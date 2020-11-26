المصريون بعد لقاء انتصار السيسي: نفتخر برئيسنا وعائلته

أبدى عدد كبير من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي إعجابهم بحوار انتصار السيسي زوجة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهورها مع إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة الذي عرض على قناة dmc.





وتفاعل العديد من المواطنين مع تصريحات انتصار السيسي وجاءت تعليقاتهم بين "‏الرقي والجمال والأناقة والاحترام كم انتي رائعه تحياتي ‎ #انتصار_السيسي " و"‏ايه الست الراقية المهذبة الجميلة شكلا ومضمونا دي" و "‏‎#انتصار_السيسي انسانه محترمه وخلوقه زوجة انسان محترم وخلوق الطيبون للطيبات".









وقال آخرون "‏‎#انتصار_السيسي سيده محترمه بسيطة بتتكلم زي أي زوجه وام مصريه من غير تصنع أو تكلف لكي كل الاحترام سيدتي الفاضلة" و "‏‎#انتصار_السيسي زوجة أى ضابط سواء فى القوات المسلحة أو الشرطة بتتحمل المسئولية من الألف إلى الياء" و" ‏‎ #انتصار_السيسي قالت إنه برغم أن والده ميسور الحال وعنده محلات إلا أنه كان عاوز يكون نفسه بنفسه وطلب مني أساعده علي كده وكان بيحب شغله جدا لدرجة انه اتجوزنا يوم الخميس ويوم الأحد كان في الشغل ووقفت جنبه في رحلة حياته بحب وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة".





وأضاف آخرون "‏بعد لقاء ‎#السيده_انتصار_السيسي مع الإعلامية الجميلة ‎#اسعاد_يونس أنا فخورة جدا برئيسي وعائلته ..اسره مصريه ومثال يحتذي به وممتنه لكل من أظهر هذا اللقاء بهذا الجمال ‎#السيسى رئيسي وأفتخر كل الحب ل أم المصريين ‎#انتصار_السيسي " و‏"‎#انتصار_السيسي ايه الرقي ده سيدة محترمة ومثال لكل سيدة مصرية وتستحق عن جدارة سيدة مصر الأولي".









وقالت انتصار السيسي، إن الرئيس كان يصر على الاعتماد على نفسه في بداياته ولم يعتمد على والده ووضع خطة لنفسه ومشوار حياته.





وأضافت انتصار السيسي: الرئيس كان حاطط هدف أمامه للسفر لإحداث نقلة من الناحية العملية".





وتابعت انتصار السيسي: "سافرنا إنجلترا عام 1991 وسافرنا عندما كان ملحق عسكري في السعودية ثم سافرنا إلى أمريكا وكانت هذه المراحل جميلة وناجحة في مشواره المهني، والرئيس كان مجتهد ويذاكر بطريقة معينة".









وفي سياق متصل قالت انتصار السيسي: "شاركت في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية وشعرت بسعادة بالغة بالمشاركة في هذا المعرض".



