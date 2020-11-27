في عيد ميلاد شيرين سيف النصر.. حقيقة ظهورها بوزن زائد

ولدت شيرين سيف النصر، في الأردن لأب مصري من أصول شركسية هو الصحفي "إلهام سيف النصر" وأم فلسطينية من عائلة هاشم المقدسية.

يحل اليوم الجمعة 27 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة شيرين سيف النصر، التي قدمت عددا من الأعمال الفنية الجيدة سوف تظل محفورة فى وجدان المشاهد المصرى والعربى، واليوم تكمل «شيرين سيف النصر» الـ 53 عاما، فهي من مواليد 27 نوفمبر 1967.

كلية الحقوق في عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التليفزيون، واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

تخرجت شيرين سيف النصر، من كلية الحقوق في عام 1991، وعاشت في فرنسا بضع سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية وقدمها للسينما، ثم عملت بعد ذلك في التليفزيون، واعتزلت الفن عام 1996 بعد زواجها، لكنها عادت مرة أخرى للفن بعد الطلاق وفي عام 2011 تركت الفن مجددًا بعد هجرتها إلى الأردن.

وفي شهر نوفمبر العام الماضي 2019، تم تداول صورة لم يصدقها الكثيرون، ونسبوها لشيرين سيف النصر، مع تغير تام في شكل الملامح والجسم والشعر وكل ما تضمره الذاكرة من مشاهد لـ طلة شيرين سيف النصر على الشاشة.





الأخبار انتشرت عن الصورة بشكل لافت وثارت تساؤلات عدة حولها على مواقع السوشيال ميديا، بينما لم يرد مقربون من الفنانة أو ترد هي نفسها بنفي أو تأكيد حتى انتهاء يوم الأمس.





الصورة ظهرت خلالها سيدة بجسم ممتلئ ترتدي عباءة وبشعر بعيد تماما عن الشكل الذي عُرفت به الفنانة شيرين سيف النصر، وهو ما جعل الكثيرون يشككون في الأمر، وقيل إن الصورة لشيرين سيف النصر خلال توجهها للمحكمة للإدلاء بأقوالها في قضية سرقة مجوهراتها.





قالت شيرين سيف النصر من خلال تصريحات خاصة أدلت بها لـ"صدى البلد": "مش صورتي ومش عارفه جابوا الصورة دي منين، وما الغرض من ادعائهم بأنها صورتي، على غير الحقيقة".





ونفت شيرين سيف النصر تماما ما يتم تداوله من صور لها على غير الحقيقة، وإدعاء أنها صورتها خلال توجهها للمحكمة للإدلاء بأقوالها في قضية سرقة مجوهراتها.