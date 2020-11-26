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فن

عائشة بن أحمد تتعاقد على بطولة فيلم ريتسا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 11:46 م
صدى البلد
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نبيل العدوي
تعاقدت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد على فيلم "ريتسا"، التي تشارك فيه البطولة الفنان محمود حميدة، وتلعب شخصية بنفس اسم الفيلم ضمن أحداثه، ومن المفترض تصويره خلال منتصف شهر ديسمبر المقبل.

الفيلم من تأليف معتز فتيحة وإخراج محمد بكير، ومن المفترض عرضه العام المقبل في عام 2021  .

هنأت الفنانة عائشة بن أحمد الفنان ظافر عابدين بعيد ميلاده ال 48 و نشرت صورة له و ذلك عبر خاصية الاستوري علي حسابها الخاص علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات "انستجرام".

وعلقت عائشة بن أحمد علي الصورة قائلة : "Happy birthday dhafer all the best".

يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان التونسي ظافر العابدين الذي ولد 26 نوفمبر عام 1972 وبدأ مشواره الفني حينما شارك في المسلسل التونسي "الدوحة" .

يذكر أن الفنان التونسي ظافر العابدين كان لاعبا لكرة القدم  ولكنه أصيب إصابة جعلته يبتعد عن الملاعب لمدة عامين وبعدها سافر إلى لندن لتعلم اللغة الإنجليزية بـإتقان .

آخر أعمال الفنان ظافر العابدين مسلسل "عروس بيروت" الذي حقق نسب مشاهدة ضخمة.

أكد النجم ظافر العابدين أنه لم يستغرب نجاح الموسم الأول من "عروس بيروت"، لكن هذا النجاح والانتشار فاقا كل التوقعات، موضحًا "لمستُ النجاح من شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط كله، في عمل شكل تجربة جديدة وإضافة فعلية للدراما العربيّة". 
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