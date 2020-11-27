لأول مرة ارتفاع صادرات السيارات الكهربائية من هيونداي وكيا 71 %

ارتفعت صادرات مجموعة هيونداي جروب من السيارات الكهربائية ، وذلك بنسبة 71 % من خلال العام الحالي ، وأكدت البيانات نمو صادرات مجموعة هيونداي موتور جروب الكورية الجنوبية ، والتي تضم كلا من هيونداي وكيا .



واكدت شركتا هيونداي وكيا موتورز إن صادراتهما من السيارات الكهربائية خلال الاشهر العشرة الاولة وذلك من العام الحالي بلغت 98505 سيارات ، وذلك بزيادة نسبتها 71 % عن عام 2019 .



وأشارت وكالة يونهاب الكورية ان السيارة كونا التي تنتجها هيونداي موتور تصدرت قائمة السيارات الكهربائية ، والتي صدرتها هيونداي وكيا إلى الخارج في هذا العام ، كما بلعت صادراتها 41384 خلال الـ10 أشهر الاولى من هذا العام .



أما بالنسبة لسيارات نيرو وسول من كيا فارتفعت بنسبة 210.5 % ، 50.4 % على الترتيب إلى 38299 سيارة للأولى 8244 سيارة للثانية ، وانخفضت الصادرات سيارة أيونيك التي تنتجها هيونداي موتور بنسبة 17.2% إلى 10578 سيارة خلال الفترة نفسها .



الجدير بالذكر أن شركة هيونداي موتور عن توقيع اتفاقية شراكة مع INOITY ، شبكة الشحن عالية الطاقة الرائدة في أوروبا ، وبذلك تصبح شريك ومساهم استراتيجي في تعزيز الانتشار السريع لاستخدام السيارات الكهربائية حول العالم .



وأكدت الشركة الكورية في بيان لها نشره أن انضمامها لشبكة الشحن عالية الطاقة الرائدة في أوروبا IONITY ، سيجعلها تقود علامتي كيا وهيونداي للتوسع في شبكة الشحن عالية الطاقة على طول الطرق السريعة في أوروبا ، وذلك يغزز تبني المزيد استخدام السيارات الكهربائية عديمة الانبعاثات .



وتستخدم شبكة الشحن INOITY ، معيار الشحن الأوروبي ن وذلك نظرا لأن الشبكة تستخدم طاقة متجددة بنسبة 100 % بفضل INOITY ، فان سائقي السيارات الكهربائية ليسوا قادرين فقط على السفر.



يذكر أن يعتبر المستثمر الكوري من أهم مستثمري السيارات في مصر لأن السيارات الكورية تحقق مبيعات ضخمة نظرا لعدة عوامل منها انخفاض فئتها السعرية وتوافر قطع غيارها و بسبب التكنولوجيا التي تقدمها السيارات الكورية في مصر .

