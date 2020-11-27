إجازات وتخفيض عاملين.. البحيرة تعلن عن قرارات جديدة لمواجهة كورونا

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة منح العاملين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل والسيدات التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشر عاما إجازة استثنائية اعتبارا من 28/11/2020 بجميع جهات المحافظة.





يأتى القرار فى ظل الإجراءات التى تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل خاصة قطاعي الصحة والتربية والتعليم.





وأكد محافظ البحيرة أنه فيما عدا الفئات السابقة تخفض أعداد جميع العاملين بجهات المحافظة ( الديوان العام - الوحدات المحلية - مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب التابعة لها - الشركات والمصالح والأجهزة الحكومية والمشروعات التابعة للمحافظة) بنسبة 25% من إجمالي العاملين بكل مصلحة وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل.





وشدد محافظ البحيرة، على اتخاذ جميع الجهات المشار إليها، الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا في جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العام والخاصة ووسائل النقل الجماعي والأجرة، والتي من بينها ما يلی :۔

- إعطاء اجازة مفتوحة لكل من تظهر عليه أعراض واشتباه كورونا والتوجيه بالالتزام بالعزل المنزلى

- التشديد على ارتداء الكمامة خاصة في وسائل المواصلات وداخل مقار العمل.

- تكثيف الحملات على المقاهي وضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها أو بيعها وغلق الكافيهات التي تقدمها

- نشر العبارات التحذيرية علي المواقع الرسمية وشاشات العرض

- التأكيد على مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمقاهي والمطاعم والمولات على أن تكون الإجازات الممنوحة وفقا لهذا القرار مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجراءات المقررة قانونا أو تؤثر علي أى من مستحقات الموظف المالية.





وشهدت مراكز محافظة البحيرة، أمس الخميس، سقوط أمطار غزيرة مصاحبة لرياح شديدة ، وتم إغلاق ميناء بوغاز رشيد وتوقف حركة الملاحة والصيد تماما نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.





وقرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار تعطيل الدراسة أمس الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية، طلاب ومعلمون بنطاق المحافظة، موضحًا أنه يستثنى من ذلك القرار القيادات وأطقم العمل وفقًا للإحتياجات التى يحددها مديري المدارس والإدارات.

وشدد محافظ البحيرة، برفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة أية أحداث مع الالتزام باستمرار عمل غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار ٢٤ ساعة لتلقي كافة البلاغات وإخطار غرفة العمليات المركزية أولا بأول.





ووجه محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديری المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات ( الكهرباء، مياه الشرب) ومسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري الحماية المدنية والأسعاف على ضرورة الإلتزام بإتخاذ التدابير التالية:- إلغاء كافة الأجازات وإستمرار جميع المختصين بمواقعهم خلال الفترة المشار إليها، تجهيز كافة المعدات اللازمة لمواجهة تلك الظروف الطارنة بالمعدات اللازمة لتلك الظروف وجاهزية كافة المعدات، متابعة تطهير صفایات وخطوط صرف مياه الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى.





أشار هشام آمنة، إلى أهمية مراجعة كافة الإستعدادات والتمركزات للتعامل مع السيول والأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعی ومناسيب الترع والمصارف، مراجعة تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولا بأول والإنتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعى، مراجعة المباني الأيلة للسقوط وذات الخطر الداهم وإتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ مايلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار.





أكد أيضا أن تم مراجعة كافة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية وسرعة إتخاذ اللازم بإجراء الصيانة ومنع وجود مصادر للصعق بالكهرباء حفاظأ على الأرواح والممتلكات، مراجعة إنارة الطرق والكبارى والمزلقانات والمعابر الغير الأمنة وتلافي مواطن الحوادث والتشديد على ضرورة إنارتها تنسيقا مع مديرية الطرق والهينة العامة للطرق والكبارى وشركة كهرباء البحيرة، التأكد من سلامة وصلاحية مولدات الكهرباء بمحطات الصرف الزراعی والصرف الصحی والمستشفيات العامة، التنبيه على المواطنين من خلال المساجد والكنائس والصفحات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي بأهمية توخي الحيطة والحذر أثناء تلك الفترة.





وأشار إلي أن تم التأكيد على المدارس بعدم تواجد التلاميذ خارج أسوار المدارس أثناء اليوم الدراسي ودخولهم الفصول فور وصولهم والتنسيق مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات للمياه داخل أسوار المدارس والشوارع المؤدية إليها وكذا أعلى اسطح المدارس والمباني الملحقة، فصل التيار الكهرباني عن المدارس والمباني الملحقة أثناء اليوم الدراسي خلال سقوط الأمطار الغزيرة، التأكید على المتابعة المستمرة للطرق ومطالع ومنازل الكبارى وفتح الطرق، المتابعة المستمرة للموقع الرسمى للأرصاد الجوية على مدار الساعة، نشر تحذيرات توعوية للمواطنين للابتعاد عن مواطن الخطورة، اخلاء المناطق ذات الخطورة الداهمة أو المنخفضة فى حالة الأمطار الغزيرة أو السيول حرصا على امن وسلامة المواطنين.





وأكد هشام آمنه، أن المحافظة مستعدة من خلال اكثر من ٨٠٠ معدة لمجابهة ومواجهة الأمطار وهو ما انعكس بنجاح خلال موسم الشتاء الماضى بالتدخل الفورى والسريع للتخفيف من الآثار الناجمة عن الأمطار الغزيرة وحالة الطقس السيئ من خلال فرق واطقم مدربة على أعلى مستوى لمواجهة الازمات، مهيبا بالمواطنين بالالتزام بالإرشادات والتعليمات.





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