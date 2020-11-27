بث مباشر.. خطبة وصلاة الجمعة من مسجد الرحمة بدمياط

ينشر موقع صدى البلد، بث مباشر من خطبة وصلاة الجمعة، من مسجد الرحمة بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع " الهجرة غير الشرعية والحفاظ على الأنفس " موضوع خطبة الجمعة اليوم، وذلك بمناسبة افتتاح المسجد المقرر له يوم الجمعة المقبل، بعد صيانته وتطويره بالتعاون بين وزارتى الأوقاف والآثار بتكلفة تقدر بنحو 13 مليون جنيه من موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية .





وأكدت وزارة الأوقاف ، على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.



