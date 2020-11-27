جيلبرتو: القمة هي القمة مهما اختلفت الظروف.. وهذه رسالتي لجماهير الأهلي

الأنجولي سيباستياو جيلبرتو نجم الأهلي السابق، يعد أحد أبرز اللاعبين الأجانب الذين حفروا اسمهم في تاريخ الدوري المصري، والقلعة الحمراء.





صدى البلد تواصل مع الفهد الأنجولي أحد أبرز لاعبي الجيل الذهبي للأهلي، والذي حقق معه جميع البطولات تقريبا، للحديث عن نهائي دوري أبطال إفريقيا التاريخي بين الزمالك والمارد الأحمر.





وقال جيلبرتو: "لا أرى فارق كبير بين مباراة الأهلي والزمالك المقبلة ومباريات القمة في أيام وجودي داخل الأهلي.. الفارق الوحيد هو إن اللاعبين مختلفين والوقت مختلف.. لكن طبيعة هذه المباراة تبقى متشابهة في أي وقت، وخاصة بسبب عظمة وتاريخ وعراقة الفريقين الكبيرين".





وتابع: "بالطبع أتمنى فوز الأهلي.. هذا الفريق يحتل جزء كبير جدا من قلبي".





وأضاف: "سأوجه رسالة إلى جماهير الأهلي.. حتى لو لم تتمكنوا من الحضور إلى الملعب شجعوا الفريق من منازلكم.. لا تتركوا فريقكم أبدا حتى لو لم تكن كل الأمور على ما يرام.. تمسكوا بالأمل حتى آخر لحظة كما تفعلون دائما وكما قمنا بهذا الأمر سويا مرات عديدة.. نحن شعب وامة خلف الأهلي ويجب أن نظل كذلك دائمًا".





وتوج جيلبرتو مع الأهلي، بلقب الدوري المصري 6 مرات، وكأس مصر مرتين، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وكأس السوبر الإفريقي 3 مرات.







