بتكلفة 9.4 مليون جنيه.. افتتاح تجديد 5 مساجد في البحيرة

أشاد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرفة.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنه تم خلال عام واحد بناء وافتتاح ١٣٩ مسجدا تجاوزت تكلفتها ٢٠٠ مليون جنيه فى طفرة كبيرة لتضاف إلى إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ليصبح إجمالي عدد المساجد بنطاق المحافظة ١٣٨٤٣ مسجد لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





هذا وقد صرح الدكتور محمد العريني مدير مديرية الأوقاف بالبحيرة انه تم اليوم الجمعة افتتاح وأداء الصلاة في 5 مساجد بنطاق مراكز ( دمنهور، ابو المطامير، ايتاي البارود، كفر الدوار) وهى مساجد حكومية تابعة لوزارة الأوقاف تم تجديدها بالجهود الذاتية وبإشراف الوزارة بتكلفة إجمالية بلغت 9 مليون و400 الف جنيه وهى :-

- مسجد عبد الله الصابر بقريه شرنوب مرکز دمنهور على مساحه 350 متر وبتكلفة إجمالية 2 مليون و300 ألف جنيه

- مسجد الشبكي بقرية الشبكي - زاوية غزال - مركز دمنهور على مساحة 400 متر وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه

- مسجد السلام البحرى بقرية العزة شمال التحرير - أبو المطامير على مساحة 450 متر وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه

-مسجد الرحمة بعزبه أبو على الإبراهيمية إیتای البارود على مساحة 220 متر وبتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه

- مسجد شبل بخط علی ماهر (الخط الوسطانی) بمركز كفر الدوار على مساحة 450 متر وبتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.





و قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة منح العاملين أصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل والسيدات التي ترعى طفلا أو أكثر يقل عمره عن اثنى عشر عاما إجازة استثنائية اعتبارا من 28/11/2020 وذلك بكافة جهات المحافظة.



ويأتى هذا القرار فى ظل الإجراءات التى تقوم بها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل خاصة قطاعي الصحة والتربية والتعليم.

وأكد محافظ البحيرة فيما عدا الفئات السابقة تخفض أعداد جميع العاملين بكافة جهات المحافظة ( الديوان العام - الوحدات المحلية - مديريات الخدمات والإدارات والمكاتب التابعة لها - كافة الشركات والمصالح والأجهزة الحكومية والمشروعات التابعة للمحافظة بكافة مستوياتهم ) بنسبة 25% من إجمالي العاملين بكل مصلحة وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لرؤية رئيس المصلحة وطبيعة العمل.

وشدد محافظ البحيرة، على اتخاذ جميع الجهات المشار إليها كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا في جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العام والخاصة ووسائل النقل الجماعي والأجرة، والتي من بينها ما يلی :۔

- إعطاء اجازة مفتوحة لكل من تظهر عليه أعراض واشتباه كورونا والتوجيه بالالتزام بالعزل المنزلى

- التشديد على ارتداء الكمامة خاصة في وسائل المواصلات وداخل مقار العمل.

- تكثيف الحملات على المقاهي وضبط ومصادرة الشيشة ومنع تقديمها أو بيعها وغلق الكافيهات التي تقدمها

- نشر العبارات التحذيرية علي المواقع الرسمية وشاشات العرض

- التأكيد على مواعيد غلق المحال التجارية والورش والمقاهي والمطاعم والمولات

على أن تكون الإجازات الممنوحة وفقا لهذا القرار مدفوعة الأجر ولا تحسب ضمن الإجراءات المقررة قانونا أو تؤثر علي أى من مستحقات الموظف المالية.



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