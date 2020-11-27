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تعليم

عميد تربية موسيقية حلوان: امتحانات الميد تيرم تقام في الكلية ونحتفظ بدرجات الطلاب

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:01 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قسم التعليم

 قال الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، إن الكلية سوف تقيم امتحانات الميد تيرم للعام الدراسى 2020 /2021 فى موعدها هذا العام

 

وأضاف كرم ملاك لـ صدى البلد أن الكلية تعقد امتحانات نظرى وعملى فى أوقات عشوائية لتدريب الطلاب على الامتحانات فى الكلية، ولكن وجب التركيز على امتحانات الميد ترم لأنها تعد الأهم، موضحا أن من طبيعة الكلية عدم وجود كثافات طلابية كبيرة يساعدها ويسهل تنظيم الامتحانات بها وإجراء تباعد اجتماعي بين الطلاب.  

 

 وأضاف كرم ملاك أن امتحانات الميد ترم سوف تقام فى موعدها فى الأسبوع المقبل، وأن الكلية مستعدة لإقامة الامتحانات فى مقر الكلية، وأنه شدد على الطلاب والعاملين بالجامعة اتخاذ الإجراءات الاحترازية ويمنع على او العاملين خلع الكمامة اثناء فترة التواجد فى الكلية .

 

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وانطلقت الدراسة هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة من الجامعة من تعقيم وتطهير دائم ومستمر القاعات والمدرجات بالجامعة التصدى ومنع انتشار فيروس كورونا مع فرض مع تطبيق والاعتماد على التعليم الهجين داخل الجامعات المصرية فى سابقة تعد الأولى من نوعها.

 

 

 

وأوضح الدكتور ماجد  نجم رئيس جامعة حلوان ، أن الجامعة حددت الموعد الرسمى لإجراء اختبارات الميد تيرم على مستوى كليات الجامعة لتبدأ فى 25 نوفمبر  وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية .

 

كما  أن اختبارات الميد تيرم ستتم على محورين حسب طبيعة كل كلية والأعداد بها، حيث سيتم إجراؤها أون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية الإلكترونية لبعض الفرق الدراسية وإجراؤها  بالحضور إلى قاعات الجامعة.

 

وتراعى جامعة حلوان  تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال اختبارات الميد تيرم كما يتم  تطبيقها طوال  العام الدراسى من حيث توفير مقياس حرارة على بوابات الحرم الجامعى، إضافة إلى حظر دخول الطلاب بدون ارتداء الكمامات الطبية وكذلك تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعى داخل قاعات الامتحانات

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وكانت جامعة حلوان نبهت على الطلاب منذ بداية العام الدراسي، أنه سيتم منع دخولهم إلى الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم.

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