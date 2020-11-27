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تعليم

ننشر مواعيد بث حصص طلاب مدارس اللغات على قناة مدرستنا.. اليوم

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 09:01 ص
مواعيد حصص مدرستنا
مواعيد حصص مدرستنا
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ياســـمين بدوي
أعلنت قناة مدرستنا التعليمية ، أنها سوف تبث اليوم الجمعة وغدا السبت، حصص لطلاب المرحلة الإعدادية الدارسين في مدارس اللغات.

حيث قالت قناة مدرستنا التعليمية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لا تنسوا متابعة الدورس الجديدة للمرحلة الإعدادية في مادتي ال Math وال Science اليوم الجمعة وغدا السبت.

وأضافت قناة مدرستنا التعليمية في بيانها الموجه لطلاب المرحلة الإعدادية: وفي حال فاتكم أي درس، زوروا قناتنا على اليوتيوب وتابعوا كل الدروس بتقنية الـ HD من خلال الضغط على:

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا عبر تردد: ١٢٣٠٣ أفقي / معدل الترميز: ٢٧٥٠٠ / معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦

وكانت قد أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لينك على اليوتيوب لقناة "مدرستنا" ويمكن للطلاب متابعة كل محتوى قناة مدرستنا من خلال اليوتيوب للمرحلة الابتدائية والإعدادية. 

ويمكن لمن يهمه الأمر متابعة قناة مدرستنا من خلال الضغط هنا


وينشر موقع صدى البلد معلومات وتفاصيل عن قناة مدرستنا التعليمية الجديدة:

- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303.
- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع.
- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى.
- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الإعدادى.
- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص.
- سوف نضيف الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن.
- سوف تنطلق قناة جديدة لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي الى الثالث الابتدائي"
- ستنطلق قناة جديدة أيضا لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوي الى الثالث الثانوي". 
- سيتم إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد بالصور .. تفاصيل مواعيد بث الحصص الجديدة المقرر تقديمها اليوم لطلاب المدارس اللغات على قناة مدرستنا التعليمية.
ننشر مواعيد بث حصص طلاب مدارس اللغات على قناة مدرستنا.. اليوم
ننشر مواعيد بث حصص طلاب مدارس اللغات على قناة مدرستنا.. اليوم
ننشر مواعيد بث حصص طلاب مدارس اللغات على قناة مدرستنا.. اليوم
ننشر مواعيد بث حصص طلاب مدارس اللغات على قناة مدرستنا.. اليوم
ننشر مواعيد بث حصص طلاب مدارس اللغات على قناة مدرستنا.. اليوم
ننشر مواعيد بث حصص طلاب مدارس اللغات على قناة مدرستنا.. اليوم
ننشر مواعيد بث حصص طلاب مدارس اللغات على قناة مدرستنا.. اليوم
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