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أصل الحكاية

ألمانيا أشهر دولة في صناعة السيارات

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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اماني نوار
تتنوع صناعة السيارات في ألمانيا تنوع كبير ، حيث ان هناك الكثير من العلامات التجارية التي تنتج سيارات مختلفة  فهذه الصناعة هي من أضخم الصناعات في العالم


تعتبر ألمانيا من أشهر الدول في مجال تصنيع السيارات والتي تنتج علامات أخرى قوي في الأسواق العالمية وذلك من خلال اختراع أول محرك احتراق داخلي يعمل على الغاز في عام 1876 ، ولكن كانت النهضة الحقيقية بتطوير هذا الاختراع في عام 1882 تم تطويره ليعمل على البنزين ، وذلك على يد كولتيب دايملر وكارل بنز ، وفي عام 1885 أنتجت أول سيارة في العام بثلاث عجلات على طراز بنز ولكن كان إشعال الوقود كهربائيا

اما في عام 1886 صنع دايملر سيارة بأربع عجلات وتطورت أكثر بقيام رودلف ديزل باختراع أول محرك ديزل يشتغل ذاتيا ، وفي عام 1898 في مدينة روسلسهايم

ولكن في عام 1900 تطورت صناعة السيارات ، حيث أصبح المحرك في الجزء الامامي للسيارة ، ووضع الردياتير ومعه المروحة في السيارة ، أما الجزء المسؤول عن نقل الحركة  تم استبداله بأربع سرعات امامية وخلفية

وهذه الاختراعات هي النمط الحالي للسيارات ولكنّ اليوم تختلف في العلامات والأشكال، وبعدها ظهرت أول العلامات التجارية للسيارات في ألمانيا.

ومن أهم العلامات في صناعة السيارات بألمانيا هو مرسيدس بنز حيث تم إنتاج أول سيارة مرسيدس بنز في ألمانيا عام 1901ومرسيدس هو اسم  ابنة التاجر النمساوي إميل يلنيك الذي كان يعمل في تنظيم سباق سيارات لشركة كارل بنز.


ومن أشهر الماركات أيضا فولكس فاجن والتي تعني السيارةالشعبية وصممت بناءا على امر من أدولف هتلر عام 1938  ، وأطلق على هذه السيّارة اسم سيارة الشعب، وتُعتبر من السارات الرائِدة في ألمانيا بجانب سيارات البورش والأوبل.


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