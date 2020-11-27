توقيع الكشف المجاني على 3500 مواطن خلال القوافل الطبية بقرى أسوان

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وتم تنظيم هذه القوافل تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، وبإشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية .







هذا وكانت نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان الدورة الأولى لأساسيات تكنولوجيا المعلومات IT essentials , وذلك لفريق الميكنه بمراكز معلومات المديرية الإدارات الصحية والمستشفيات التابعه لها .





وتشمل الدورة أساسيات التعامل مع الهاردوير والسوفت وير وأعمال الشبكات والأمن المعلوماتي , وأشرف كلا من فوزي سيد , ومحمد سيد , وعامر سليمان , ومصطفي أمين حيث إستمرت فعاليات الدورة لمدة أسبوعين , وذلك بمقر مركز التدريب التابع للمديرية .





ويأتى تنفيذ هذه الدورات فى إطار الإستعداد لمشروع التامين الصحى الشامل ، وتأكيدًا لسعي مديرية الشئون الصحية بأسوان لتطوير الأداء الوظيفي وزيادة المهارات الفنية المتخصصة اللازمة للعاملين بالمديرية وذلك تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان , وإشراف الدكتور مينا مراد مدير مركز معلومات المديرية .







وكان قد تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان آلية توزيع المساعدات الغذائية والبطاطين على الأسر الأكثر إحتياجًا والتى شملتها القافلة الإنسانية لصندوق تحيا مصر بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي حيث شدد المحافظ على تطبيق أعلى معايير الشفافية لضمان وصول هذه المساعدات لمستحقيها والتى تأتى فى إطار أكبر قافلة إنسانية فى العالم لرعاية مليون أسرة بمختلف محافظات الجمهورية برعاية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " نتشارك .. علشان بكره ".







ووجه اللواء أشرف عطية إلى البدء فى توزيع هذه المساعدات بعد إنتهاء فاعليات جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب على مدار يومى 23 و 24 نوفمبر الجارى حيث التوزيع بجميع أنحاء المحافظة وخاصة فى القرى والمناطق النائية البعيدة وذلك وفقًا للتنسيق بين مديرية التضامن الإجتماعى والمؤسسات الخيرية الكبرى والجمعيات الأهلية بعد حصر دقيق للأسر الأولى بالرعاية .







ومن جانبه أوضح أحمد حمدى مدير عام التضامن الإجتماعي بأسوان بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان جارى توزيع المساعدات الغذائية بدءًا من يوم الأربعاء 25 نوفمبر الحالى لضمان عدم إستخدامها فى أى دعاية إنتخابية أو مصالح خاصة ، بجانب عدم بيعها أو توزيعها ضمن خدمات الجمعيات المنوط بها عملية التوزيع ، بالإضافة إلى مراعاة التباعد وعدم التزاحم فى إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة لفيروس كورونا.