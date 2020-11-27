66 مؤسسة وجمعية أهلية تشارك فى توزيع مساعدات "تحيا مصر" الغذائية والبطاطين فى أسوان

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان آلية توزيع المساعدات الغذائية والبطاطين على الأسر الأكثر احتياجا والتى شملتها القافلة الإنسانية لصندوق تحيا مصر بإشراف مديرية التضامن الاجتماعي حيث شدد المحافظ على تطبيق أعلى معايير الشفافية لضمان وصول هذه المساعدات لمستحقيها والتى تأتى فى إطار أكبر قافلة إنسانية فى العالم لرعاية مليون أسرة بمختلف محافظات الجمهورية برعاية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " نتشارك .. علشان بكره ".





واقرأ أيضًا:





ووجه اللواء أشرف عطية إلى البدء فى توزيع هذه المساعدات بعد انتهاء فاعليات جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب على مدار يومى 23 و 24 نوفمبر الجارى حيث التوزيع بجميع أنحاء المحافظة وخاصة فى القرى والمناطق النائية البعيدة وذلك وفقًا للتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي والمؤسسات الخيرية الكبرى والجمعيات الأهلية بعد حصر دقيق للأسر الأولى بالرعاية.





ومن جانبه أوضح أحمد حمدى مدير عام التضامن الاجتماعي بأسوان بأنه تنفيذًا لتعليمات محافظ أسوان جارى توزيع المساعدات الغذائية بدءًا من يوم الأربعاء 25 نوفمبر الحالى لضمان عدم استخدامها فى أى دعاية إنتخابية أو مصالح خاصة ، بجانب عدم بيعها أو توزيعها ضمن خدمات الجمعيات المنوط بها عملية التوزيع، بالإضافة إلى مراعاة التباعد وعدم التزاحم فى إطار الإجراءات الوقائية لمواجهة لفيروس كورونا.





وأكد أحمد حمدى على أنه جارى توزيع المساعدات من خلال مؤسسات وجمعيات مصر الخير والأورمان وقبس من نور بالتنسيق والتعاون مع 63 جمعية أهلية وكنيسة موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة طبقًا لكشوف الحصر للأسر الأكثر إحتياجًا بأجمالى 5 ألاف و 885 شنطة دواجن ، وأيضًا 2500 شنطة وجبات غذائية ، بالإضافة إلى 5 ألاف و 500 بطانية ضمن مبادرة " شتاء آمن " .





ويأتي تنظيم القافلة المليونية استعدادا لفصل الشتاء شهدت محافظة أسوان فى أقصى الجنوب وصول أكبر قافلة إنسانية لصندوق تحيا مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى التى يأتى تنظيمها استعدادا لفصل الشتاء.

وتستهدف القافلة الإنسانية مليون أسرة فى مختلف محافظات الجمهورية حيث يتم توفير محتوياتها من خلال صندوق تحيا مصر، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، ضمن مبادرة "بالهنا والشفا" لتوفير الغذاء للأسر الأولى بالرعاية طوال العام.

وكان قد تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قافلة المساعدات الغذائية والبطاطين والملابس الجاهزة وأجهزة الغسيل الكلوي المقدمة من صندوق "تحيا مصر" لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى مدن وقرى المحافظة مجانًا وذلك برعاية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرة " نتشارك.. علشان بكره " فى أكبر قافلة إنسانية فى العالم لرعاية مليون أسرة من الأسر الأكثر إحتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية إستعدادًا لفصل الشتاء.



وأكد محافظ أسوان أن القافلة تظهر مدى قدرة مصر على التعامل مع الظروف الإقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم أجمع نظرًا لتداعيات جائحة كورونا.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية طبقًا لضوابط محددة بشكل منظم ووفقًا للأسماء التى تم حصرها بمنتهى الشفافية لضمان وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها حيث يتم تسليمها بمعرفة مديرية التضامن الإجتماعى ثم توزيعها بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية على المستحقين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وشدد اللواء أشرف عطية على ضرورة الرقابة الحازمة ومتابعة آلية التوزيع لضمان عدم إستخدام هذه المساعدات فى أى دعاية إنتخابية أو مصالح خاصة مع عدم تحميل المستفيدين أى مصروفات ، بجانب عدم بيعها أو توزيعها ضمن خدمات الجمعيات المنوط بها عملية التوزيع ، بالإضافة إلى مراعاة التباعد وعدم التزاحم ، وتطبيق الإجراءات الوقائية التى أعلنتها الحكومة للتصدى لفيروس كورونا.



هذا وكان قد أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالبدء بأعمال الرصف ورفع الكفاءة فى المسافة من المقاولون العرب وحتى نزل الشباب بطريق السادات بطول 700 متر مع مطلع الأسبوع القادم بعد إنتهاء المرحلة الثانية من مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب الصرف الصحي.