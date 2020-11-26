دعم التعاون السياحي بين مصر وإسبانيا في محاضرة لطلاب الإبتدائية بأسوان.. صور

عقد مكتب التعاون الدولي بجامعة أسوان تحت رعاية الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان بمشاركة وزارة التربية والتعليم الإسبانية، محاضرة تعريفية تثقيفية لطلاب المرحلة الابتدائية بدولة إسبانيا، تحت عنوان مصر وتاريخها الحضاري والثقافي على مر العصور وهو الذى يأتى في إطار توجهات الدولة بمد جذور التعاون والتبادل الثقافي والمعرفي بين جمهورية مصر العربية وشعوب العالم أجمع .





ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد غلاب خلال كلمته التي ألقاها عن مكانة مصر التاريخية والثقافية ومقاصدها السياحية الخلابة، وأهمية الدور الثقافي والمعرفي والتنويري الذي تقوم به جامعة أسوان تجاه المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.





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وفي هذا الاطار قام مسئول مكتب التعاون الدولي بجامعة اسوان بالقاء محاضرة تعريفية وتثقيفية لتلاميذ المرحلة الابتدائية بدولة اسبانيا الشقيقة، وتأتي هذه المحاضرة في إطار توعية النشيء الأوربي بمكانة مصر وحضارتها وثقافتها وموقعها السياحي المتميز الذي حظيت به بين دول العالم، كما تضمنت المحاضرة سبل التعاون السياحي المشترك ودعمه بين مصر واسبانيا من خلال شرح وتوضيح الخريطة السياحية والاماكن الاثرية التي تنفرد بها مصر.





وأشار الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى أن هذه المحاضرة تأتي في الاطار المعرفي والتثقيفي، ومما هو جدير بالذكر أن جامعة أسوان قد عقدت العديد من الشراكات الثقافية والعلمية والبحثية وتبادل الخبرات مع عدد من الجامعات الاسبانية مما كان له مردود واثر طيب علي التقدم العلمي الملحوظ بجامعة أسوان.







وأوضح الدكتور حازم الجمل مسؤل التعاون الدولي بجامعة أسوان أن هذه المحاضرة تعتبر اثراء للجانب المعرفي والتثقيفي لبعض مدارس وزارة التربية والتعليم الإسبانية عن مصر وحضارتها، وتم القاء المحاضرة عبر تقنية الفيديو كونفراس تحت عنوان مصر القديمة من حيث الحضارة والثقافة ومصر الحديثة وما تشهده من تطور في كافة المجالات تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك من خلال عرض المشاريع القومية التي تقوم بهاء الدولة.





ونالت المحاضرة إعجابًا فائقا وتجاوبا من الطلاب والأساتذة المشاركين الذين رغبوا في تكرار محاضرة أخري لطلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية.