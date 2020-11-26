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محافظات

بمشاركة 300 شاب.. انطلاق المهرجان الكشفى الجوى السنوى في أسوان ..شاهد

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:23 م
المهرجان الكشفى
المهرجان الكشفى الجوى
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شاذلى عبد الفتاح
 شهد أحمد شعبان نائب محافظ أسوان حفل إنطلاق فعاليات المهرجان الكشفى الجوى السنوى والذى تنظمه جمعية الكشافة الجوية المركزية المصرية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وذلك تحت شعار (مصر الحضارة .. مصر الأمن والأمان) .


يستمر المهرجان 4 أيام حتى  ٢٨ نوفمبر الجارى وسط مشاركة واسعة لـ 300 من شباب الكشافة الجوية بمختلف المحافظات .

وحضر فعاليات الإفتتاح إيمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الرياضية بوزارة الشباب ، وحاتم على رئيس جمعية الكاشفة الجوية المصرية .

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ورحب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستضافة عاصمة الشباب الإفريقى لفعاليات هذا المهرجان الكشفى الهام وبجميع أبنائنا الشباب المشاركين فيه ، مشيدًا بجهود وزارة الشباب والرياضة ورورها الرائد فى تنشأة وتخريج شباب من قادة المستقبل القادرين على تحمل المسئولية وإستكمال مسيرة البناء والتنمية من خلال حزمة من البرامج والأنشطة والفعاليات المتنوعة التى تستهدف دعم وتنمية الوعى المستنير والسلوكيات الإيجابية وبناء الشخصية لدى الأطفال والطلائع والشباب بمختلف المراحل العمرية .

ومن جانبها عبرت إيمان عبد الجابر بإعتزاز وإيمان وزارة الشباب بالجيل الحالى من الشباب ودوره الحيوى فى تعزيز المشاركة المجتمعية لمساندة الجهود التنفيذية لمواجهة مختلف الأزمات والتحديات والتى من أبرزها الجهود التطوعية بالمساهمة فى تنفيذ كافة أعمال التطهير والوقاية وغيرها من الأجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة إنتشار فيروس الكورونا .

وأشارت إيمان عبد الجابر إلى أن فعاليات المهرجان الكشفى تتضمن تنظيم العديد من الجولات والزيارات للعديد من المواقع والأماكن الأثرية والسياحية والترفيهية التى تتمتع بها محافظة أسوان والتى تهدف إلى تنشيط الحركة السياحية وتعريف أبنائنا الشباب بتاريخ وحضارة مصر العريقة ، هذا بالإضافة إلى المساهمة فى تنمية قيم الولاء والإنتماء ، وفى ختام إفتتاح المهرجان الكشفى تم تكريم الحاصلين على شارات وإيجازات التدريب فى المجال الكشفى .

هذا وكانت قد إختتمت مديرية الصحة الشئون الصحية بأسوان تحت رعاية الدكتور إيهاب عماد حنفي وكيل وزارة الصحة أعمال القوافل الطبية وذلك ضمن فعاليات مبادرة  " أيامنا أحلي "  تحت إشراف الدكتو محمد عبد المنعم سرور وكيل المديرية ومدير إدارة تنظيم الاسرة .

وقال الدكتور إيهاب حنفى بأن مبادرة "أيامنا الحلوة" تعمل على محورين أولهما خدمي ويشمل إتاحة وتوفير الخدمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة في المناطق البعيدة والنائية والأكثر احتياجا، أما المحور الثاني فهو توعوي يشمل تقديم ندوات ولقاءات تثقيف وتوعية باستخدام الأساليب المناسبة لطبيعة وفكر الأهالي في كل منطقة.
بمشاركة 300 شاب.. انطلاق المهرجان الكشفى الجوى السنوى في أسوان ..شاهد
بمشاركة 300 شاب.. انطلاق المهرجان الكشفى الجوى السنوى في أسوان ..شاهد
بمشاركة 300 شاب.. انطلاق المهرجان الكشفى الجوى السنوى في أسوان ..شاهد
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