مركز أورام أسوان يجري 26 عملية جراحية من حالات قوائم الانتظار.. شاهد

أعلن الدكتور محمد شوقي مدير مركز الأورام بأسوان بأنه في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة إنهاء قوائم إنتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، مع مراعاة الحالات الحرجة، قام في إطار الانتهاء من قوائم الانتظار بإجراء 26 حالة جراحية من حالات قوائم الانتظار خلال يومي الأربعاء والخميس.









وأشار الدكتور محمد شوقي إلى أنه قام بإجراء العمليات الجراحية فريق عمل متكامل من جميع التخصصات الطبية على رأسه الدكتور عبدالحميد عزت استشاري الأورام، والدكتور إيميل أنور، والدكتور رشاد الشرقاوي، والدكتور رامى مراد، والدكتور محمد أبو الحمد، والدكتور عبد الرحمن محمد، بجانب فريق العمل المساعد من هيئة التمريض بمركز أورام أسوان.





وأضاف محمد شوقى بأنه جار حاليًا تنفيذ خطة عاجلة للانتهاء من جميع قوائم مرضي الانتظار والعمل علي علاج هذه الحالات وتقديم الرعاية الطبية العاجلة اللائقة مع مراعاة الحالات الحرجة.





هذا وكان أوضح الدكتور محمد شوقي على مدير مركز الأورام بأسوان بأن هذا المركز يعد من أهم المراكز الرائدة، كما يعتبر صرحا طبيا كبيرا بالمحافظة وداعم للمنظومة الصحية بأسوان باعتباره من أوائل مراكز الأورام في محافظات الصعيد ومن أفضل المراكز على مستوى الجمهورية في أداء العمل والإنجاز لحالات المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أورام الثدي.





وأشار الدكتور محمد شوقى إلى أن المركز حقق معدلات علاجية طيبة في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية التي تتبناها الدولة لخدمة مرضي الأورام بالصعيد.





وقدم محمد شوقي مدير المركز شكره للواء أشرف عطية محافظ أسوان مديري مركز الأورام السابقين في ووصول مركز الأورام لمكانة رائدة في تقديم الخدمة الصحية الجديدة للمرضي الأورام من بين المراكز المتخصصة.





وأضاف مدير مركز أورام أسوان أن المركز يقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمواجهة الموجه الثانية للفيروس كورونا المستجد، وأنه يتم تكثيف أعمال التطهير اليومية حيث أن المركز شديد الحرص فى الحفاظ على صحة المرضى نظرًا لانخفاض درجة مناعة المرضي، بالإضافة إلى أنه تم التنبيه على كافة الأطقم الطبية على ارتداد الماسكات أثناء التعامل مع المرضى، واستخدام المطهرات، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواجهة فيروس كورونا.





وكان قد تولى الدكتور محمد شوقى مسئولية إدارة مركز الأورام بأسوان خلفًا للدكتور صلاح جودة وذلك ضمن خطة الدولة بالاهتمام بصحة المواطن والعمل علي ضخ دماء جديدة من القيادات الشبابية لتكملة مسيرة المركز في تقديم الخدمة الصحية لمرضي الأورام بأسوان ومحافظات جنوب الصعيد.





كما قام الدكتور محمد شوقي بزيارة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وراعي الإقليم والذي أعرب عن دعمه الكامل لإدارة المركز وتقديم يد العون والعمل علي تذليل العقبات حتي يقوم مركز الأورام بدوره الصحي في تقديم الخدمة الطبية اللائقة للمواطن الأسواني ومترددي المركز من مرضي الأورام.





وأعرب الدكتور محمد شوقي عن سعادته بهذا اللقاء مع اللواء أشرف عطية، ومدي أهمية الدعم الكامل من جانب المحافظة والعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم لمركز الأورام وذلك لرفع كفاءة المنظومة الصحية داخل مركز الأورام بأسوان والالتقاء بالخدمة الصحية للمرضى.