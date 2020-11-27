10 نصائح غير مكلفة وفعالة في علاج الشعر الجاف

كما يتكون شعرك من ثلاث طبقات، إذا كان شعرك صحيًا ، فإن الزيوت الطبيعية الموجودة في الطبقة الخارجية تساعد في حماية الطبقات الداخلية، كما أنها تعكس الضوء وتجعل شعرك يبدو لامعًا، اللمعان واللمعان هما علامتان مهمتان لصحة الشعر.

كما يتكون شعرك من ثلاث طبقات، إذا كان شعرك صحيًا ، فإن الزيوت الطبيعية الموجودة في الطبقة الخارجية تساعد في حماية الطبقات الداخلية، كما أنها تعكس الضوء وتجعل شعرك يبدو لامعًا، اللمعان واللمعان هما علامتان مهمتان لصحة الشعر.

ويمكن أن تؤدي مجموعة متنوعة من العوامل إلى جفاف الشعر ، بما في ذلك الظروف البيئية وعادات العناية بالشعر وصحتك الجسدية، وتتضمن بعض الظروف البيئية التي يمكن أن تسبب جفاف الشعر مثل المناخ الحار، والمياة المالحة والشمس، يمكن معالجة معظم حالات الشعر الجاف بفعالية من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة.

يعد جفاف الشعر وتقصفه من أكثر المشكلات الشائعة بين النساء والفتيات، حيث أن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة يتسبب فى تبخر الماء وبعض العناصر المفيدة من الشعر، مما يستلزم تكثيف العناية بالشعر فى هذا التوقيت.

يعد جفاف الشعر وتقصفه من أكثر المشكلات الشائعة بين النساء والفتيات، حيث أن التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة يتسبب فى تبخر الماء وبعض العناصر المفيدة من الشعر، مما يستلزم تكثيف العناية بالشعر فى هذا التوقيت.

في كثير من الحالات ، يمكنك علاج الشعر الجاف من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة. إليك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها:





تجنبي غسل شعرك بالشامبو كل يوم.

رطبي شعرك في كل مرة تغسليه.

استخدمي الشامبو والبلسم المخصصين لنوع شعرك.

استخدم منتجات ترطيب التصفيف.

تجنب علاجات الشعر الكيميائية.

جففي شعرك بالمجفف بشكل أقل تكرارًا.

تجنب المكاوي المسطحة ومكواة التجعيد والبكرات الكهربائية.





قد يؤدي استخدام الشامبو اليومي إلى تجريد شعرك من زيوته الواقية ويؤدي إلى جفافه، جربي غسل شعرك مرة أو مرتين في الأسبوع بدلًا من ذلك، يمكنك أيضًا استخدام زيوت الشعر أو البلسم الذي يترك على الشعر لإضفاء اللمعان والنعومة.





ومن المهم أيضًا حماية شعرك من الحرارة والتعرض لأشعة الشمس، إذا كنت تعيش في مناخ جاف ، ارتد قبعة عند الخروج في الهواء الطلق وتجنب التعرض الطويل الأمد للهواء الجاف أو العاصف، يجب حماية شعرك من الكلور والماء المالح بارتداء قبعة الاستحمام عند السباحة في المسبح أو المحيط.



