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رياضة

طارق يحيى: الزمالك لعب.. والأهلي فاز

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 11:53 م
صدى البلد
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القسم الرياضى
أشاد طارق يحيي نجم نادي الزمالك السابق، بمستوي لاعبي الفريق فى مباراة الأهلي التى خسرها بهدفين مقابل هدف واحد فى نهائى دورى ابطال افريقيا 

وقال طارق يحيي فى تصريحات للاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والأهلي عبر قناة النادي الأبيض: " الزمالك قدم  مباراة قوية ولاعبيه قدموا مباراة فى غاية الروعة وفوجئت بمستوي الأهلي. والزمالك تفوق عليهم ولكن فى نهاية الأهلي فاز"

توج الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعاد الأهلي للتربع على عرش القارة السمراء من جديد وتوج باللقب الغائب عن النادي منذ عام ٢٠١٣، وحقق البطولة التاسعة في تاريخه تحت قيادة بيتسو موسيماني الجنوب إفريقي.

تقدم عمرو السولية في الدقيقة الخامسة، وتعادل شيكابالا في الدقيقة ٣١، وأضاف مجدي أفشة الهدف الثاني للاهلي في الدقيقة ٨٦
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