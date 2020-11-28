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فن

محمد حفظى: تكريم وحيد حامد بالقاهرة السينمائي شرف كبير

السبت 28/نوفمبر/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
صرح المنتج والسيناريست محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أن الدورة المقبلة ستشهد عرض عدد من الأفلام المصرية بشكل ملحوظ.

وقال: "سيكرم المهرجان الكاتب وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمل، ولم أتخيل شخصا آخر جديرا بهذه الجائزة سوى وحيد حامد، الذى تمت الموافقة على اسمه من الجميع بمجرد طرحه.
 
وأضاف حفظى، خلال لقائه برنامج مساء DMC، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان ويذاع على قناة DMC: "هناك مهرجانات عالمية تم انتقادها بسبب أن نسبة المرأة فيها قليل، وفى عام 2020 تم تصحيح ذلك وعمل مبادرة خمسين خمسين، وهى مبادرة مهمة جدا لأنها تضمن تكافؤ الفرص فنحاول أن نجعل الفريق نفسه متكافئ كى تضمن اختيار الأفلام".

وقال: "من هنا نسلط الضوء على فكرة التكافؤ التى تبدأ منذ دراسة البنت للسينما لنمحى فكرة أن مجتمع السينما مجتمع ذكورى". 

أكد المنتج محمد حفظى أن مهرجان القاهرة السينمائي وضع خطة صارمة لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد بين ضيوفه، مشيرا إلى أنه تعلم جيدا من تجربة مهرجان الجونة.

وقال حفظى في تصريحات صحفية أن السهرات الخاصة التى كان ينظمها الرعاة ساهمت فى ارتفاع عدد الحالات، لذلك سوف يمنع "القاهرة" تواجد أكثر من 50 شخصا في نفس المكان طبقا للإجراءات الإحترازية التي سيتعاون في تطبيقها مع وزارة الصحة.

واستحدث مهرجان القاهرة السينمائي ثلاثة جوائز نقدية، تقدم للمرة الأولى في الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل.

الجائزة الأولى قدرها 5 آلاف دولار تقدمها منصة Watch It، للفيلم الفائز بجائزة يوسف شاهين لأحسن فيلم قصير بمسابقة "سينما الغد"،

والجائزة الثانية قدرها 50 ألف جنيها، تقدمها اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لأفضل فيلم يعالج قضايا الاتجار بالبشر، والثالثة، فهي جائزة NUT لأفضل فيلم يمثل المرأة َمقدمة من صندوق مشاريع المرأة العربية، وقدرها 10 آلاف دولار.

و يواصل المهرجان تقديم جائزة تصويت الجمهور (جائزة يوسف شريف رزق الله) المقدمة من شركة باديا – بالم هيلز، والتي تبلغ قيمتها 15 ألف دولار، وتُمنح لأحد الأفلام التى سيتم اختيارها فى المسابقة الدولية.

و يواصل المهرجان أيضا تقديم جائرة أفضل فيلم عربى المقدمة من شركة سبيد لاب بقيمه 10 آلاف دولار، وتذهب لأفضل فيلم عربى تختاره لجنة تحكيم خاصة من ثلاثة مسابقات (الدولية، وآفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد).

وكشف مهرجان القاهرة السينمائي عن القائمة الكاملة لأعضاء لجان تحكيم مسابقات وجوائز الدورة 42، التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 10 ديسمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية، ويعرض خلالها 83 فيلما من 43 دولة، من بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى.

وتضمنت قائمة لجان تحكيم المهرجان نجمات يمثلن مصر بمختلف مسابقات المهرجان العريق، بجانب الفنان محمد فراج بمسابقة اسبوع النقاد، والناقد ياقوت الديب لجائزة  الاتحاد الدولي لنقاد السينما (فيبريسي)، مع المنتج الكبير جابي خورى عضوا بلجنة تحكيم المسابقة الدولية.

لبلبة عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية

- لبلبة، ممثلة مصرية، بدأت العمل في مجال السينما منذ كان عمرها 5 سنوات، وخلال مسيرتها قدمت بطولة 85 فيلمًا، وحصلت على العديد من الجوائز كأحسن ممثلة.

يسرا اللوزى بلجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية

- يسرا اللوزي، ممثلة مصرية، بدأت مشوارها السينمائي بالعمل مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم "اسكندرية نيويورك" الذي عرض في قسم "نظرة ما" بمهرجان كان عام 2004، قبل أن تبدأ مشوارها الاحترافي بالسينما عام ٢٠٠٨، ومن أبرز أفلامها؛ "بالألوان الطبيعية"، و"هليوبوليس" و"ميكروفون".



ريهام عبد الحكيم بلجنة تحكيم مسابقة سينما الغد الدولية

- ريهام عبد الغفور، ممثلة مصرية، بدأت مسيرتها في الدراما التلفزيونية، قبل أن تنطلق في السينما عام 2002 بالمشاركة في فيلمي "سحر العيون"، و"صاحب صاحبه"، ثم توالت أدوارها السينمائية من بينها "ملاكي إسكندرية"، و"جعلتني مجرما"، و"الخلية"، و"سوق الجمعة"، وخلال مسيرتها حصلت على العديد من الجوائز.



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