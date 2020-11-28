محمد حفظى: تكريم وحيد حامد بالقاهرة السينمائي شرف كبير

صرح المنتج والسيناريست محمد حفظى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أن الدورة المقبلة ستشهد عرض عدد من الأفلام المصرية بشكل ملحوظ.
وقال: "سيكرم المهرجان الكاتب وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمل، ولم أتخيل شخصا آخر جديرا بهذه الجائزة سوى وحيد حامد، الذى تمت الموافقة على اسمه من الجميع بمجرد طرحه.
وقال: "سيكرم المهرجان الكاتب وحيد حامد بجائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمل، ولم أتخيل شخصا آخر جديرا بهذه الجائزة سوى وحيد حامد، الذى تمت الموافقة على اسمه من الجميع بمجرد طرحه.
وأضاف حفظى، خلال لقائه برنامج مساء DMC، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان ويذاع على قناة DMC: "هناك مهرجانات عالمية تم انتقادها بسبب أن نسبة المرأة فيها قليل، وفى عام 2020 تم تصحيح ذلك وعمل مبادرة خمسين خمسين، وهى مبادرة مهمة جدا لأنها تضمن تكافؤ الفرص فنحاول أن نجعل الفريق نفسه متكافئ كى تضمن اختيار الأفلام".
وقال: "من هنا نسلط الضوء على فكرة التكافؤ التى تبدأ منذ دراسة البنت للسينما لنمحى فكرة أن مجتمع السينما مجتمع ذكورى".
وقال: "من هنا نسلط الضوء على فكرة التكافؤ التى تبدأ منذ دراسة البنت للسينما لنمحى فكرة أن مجتمع السينما مجتمع ذكورى".
أكد المنتج محمد حفظى أن مهرجان القاهرة السينمائي وضع خطة صارمة لتفادى انتشار فيروس كورونا المستجد بين ضيوفه، مشيرا إلى أنه تعلم جيدا من تجربة مهرجان الجونة.
وقال حفظى في تصريحات صحفية أن السهرات الخاصة التى كان ينظمها الرعاة ساهمت فى ارتفاع عدد الحالات، لذلك سوف يمنع "القاهرة" تواجد أكثر من 50 شخصا في نفس المكان طبقا للإجراءات الإحترازية التي سيتعاون في تطبيقها مع وزارة الصحة.
وقال حفظى في تصريحات صحفية أن السهرات الخاصة التى كان ينظمها الرعاة ساهمت فى ارتفاع عدد الحالات، لذلك سوف يمنع "القاهرة" تواجد أكثر من 50 شخصا في نفس المكان طبقا للإجراءات الإحترازية التي سيتعاون في تطبيقها مع وزارة الصحة.