شاهد.. خناقة شوارع بين لاعبي الاهلي والزمالك عقب مباراة نهائي القرن

شهدت نهاية مباراة الزمالك والأهلي بنهائي دوري الأبطال الأفريقي خناقة بين مصطفى محمد مهاجم الزمالك وحسين الشحات لاعب الأهلي تطورت لاعتداء كابونجو كاسونجو لا عب الزمالك على أليو بادجي مهاجم الأهلي الذي تدخل للدفاع عن الشحات فيما قام أحمد سليمان محلل أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالاعتداء على محمد صبحي حارس مرمى الزمالك خلال محاولته فض الاشتباك في المباراة التي انتهت بفوز الأهلى على غريمه الزمالك بهدفين لهدف والتتويج بلقب بطولة أفريقيا التاسعة.





ورصدت العدسات أحمد سليمان وهو يطرح محمد صبحي حارس الزمالك الثالث أرضًا عقب نهاية المباراة التي شهدت اشتباكات ومناوشات أدت لطرد مصطفي محمد مهاجم الأبيض وحسين الشحات جناح الأهلي.





واعتدى الكونغولي كابونجو كاسونجو جناح الزمالك على السنغالي أليو بادجي مهاجم الأهلي عقب نهاية مباراة الفريقين في دوري أبطال أفريقيا.



وشارك كاسونجو في الشوط الثاني من المباراة بدلًا من شيكابالا فيما لم يشارك بادجي وجلس على مقاعد البدلاء.

وكان بادجي قد اشتبك أيضًا مع لاعبي الزمالك في السوبر الماضي الذي توج به الفريق الأبيض بركلات الجزاء الترجيحية.



