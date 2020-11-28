السعودية تنتشل ضحايا النزوح فى باكستان واليمن بحزمة مساعدات

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن مشروع الحقيبة الشتوية للمتضررين والنازحين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، 600 حقيبة شتوية في مديرية المظفر بمحافظة تعز، تشتمل على 1,200 جاكت كبير، و1,200 جاكت صغير، و1,200 بلوفر كبير، و1,200 بلوفر صغير، و1,200 بطانية كبير، و1,200 بطانية صغير، استفاد منها 600 أسرة نازحة ومتضررة.









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كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020م للمتضررين والنازحين في الجمهورية اليمنية الشقيقة، 405 حقائب شتوية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، تشتمل على 810 جواكت كبير، و810 جواكت صغيرة، و810 "بلوفرات كبيرة"، و810 "بلوفرات صغيرة" ، و810 بطانيات كبيرة، و810 بطانيات صغيرة، استفاد منها 600 أسرة نازحة ومتضررة.









وقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 64 طنًا و200 كيلوجرام من السلال الغذائية للنازحين في عزلة الأزهور التابعة لمحافظة صعدة، استفاد منها 1,800 فرد.





ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها





وفي إطار متصل، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة عدن حملة تجفيف المستنقعات المائية لعموم مديريات المحافظة وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك.





وتتضمن الحملة التي تأتي بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والسلطة المحلية بالمحافظة، تجفيف المياه الراكدة التي تجمعت بسبب هطول الأمطار الغزيرة في مختلف مديريات عدن نتيجة إعصار "قاتي" الذي تشهده سواحل اليمن هذه الأيام، وذلك للقضاء على النواقل وبؤر توالد البعوض المسبب للأمراض.





وأوضح ممثل مركز الملك سلمان للإغاثة عبدالله الطيار أن المركز ينفذ عددا من الأنشطة والبرامج التوعوية الخاصة بتحسين القطاع الصحي وطرق مكافحة بؤر توالد البعوض المسبب للأمراض، وكيفية الوقاية من انتشار الأوبئة المعدية للتقليل من حالات الإصابة بالحميات والأمراض بين المواطنين.





وبين مدير المشروع الدكتور زكريا عبدالمنصف بازرعة من جانبه أن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك يستهدف جميع مناطق وأحياء مديريات عدن، للإسهام في حماية المواطنين من الأمراض الوبائية المعدية.





وأضاف بازرعة أن حملة تجفيف المياه الراكدة التي تأتي ضمن برنامج المشروع تهدف إلى القضاء على البرك المائية التي تجمعت عقب هطول الأمطار في مديريات عدن، وذلك للتخفيف من انتشار البعوض والحشرات المسببة للأمراض الوبائية، مشيدا بالدعم السخي الذي يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين القطاع الصحي بعدن.





كما دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانيه مشروع مهارتي بيدي في مأرب الذي يستهدف 60 متدربة من معيلات الأيتام في دورة متخصصة في فن إعداد المعجنات، لإكسابهن المهارات الأساسية لإيجاد فرص العمل المدرة للدخل وليسهمن في تحسين مستوى الحياة المعيشية لأسرهن بالإضافة إلى تدريبهن عن الإدخار لبدء دخول مرحلة الكفاح ودخول سوق العمل بمهنية عالية.





ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع المركز التي تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للأسر الفقيرة وأسر الأيتام في المحافظات اليمنية، وفي سياق المشاريع المتنوعة التي يقدمها المركز.





وفي إطار متوازٍ، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 107 أطنان من السلال الغذائية للمتضررين من الفيضانات في منطقة "ميربوخاص" التابعة لإقليم "السند" في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد من إجمالي التوزيع 6,000 فرد.





ويأتي توزيع السلال الغذائية في إطار المساعدات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز إلى الأشقاء في باكستان.