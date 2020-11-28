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أخبار العالم

سعوديات يتحدين التقاليد الملكية ويلعبن رياضة التايكوندو

السبت 28/نوفمبر/2020 - 09:23 ص
المرأة السعودية
المرأة السعودية
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ميس رضا
تستضيف اللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم، السبت، وعلى مدار يومين، أول منتدى دولي افتراضي بالتعاون بين الاتحاد الدولي ‏للتايكوندو ونظيره السعودي ومؤسسة التايكوندو الإنسانية.


ويسلّط الضوء على التجارب المتميزة للقيادات النسائية في المنظمات الرياضية، وآليات منحهن فرص مناسبة في القطاع الرياضي، بما يضمن مزيدًا من النجاح في هذا القطاع.‏


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ويهدف المنتدى الذي يخاطب المجتمعات والمنظمات الرياضية في مختلف بلدان العالم، إلى تأكيد التزام الاتحاد الدولي ‏للتايكوندو باستخدام قوة التايكوندو لتعزيز التفاهم والشمولية واستخدام دور التعليم لتمكين ‏القيادات النسائية ومنحهن الفرصة للمشاركة في الإدارة وصناعة القرار داخل المنظمات الرياضية، الأمر الذي يفتح أمامهن الآفاق للنجاح والتميز في هذا القطاع الحيوي.‏


ويشارك في المنتدى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس اللجنة الأولمبية ‏العربية السعودية، الذي سيلقي كلمة اللجنة، ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية ‏الدكتور توماس باخ الذي سيلقي كلمة الأولمبية الدولية، فيما سيتولى رئيس الاتحاد الدولي ‏للتايكوندو الدكتور تشوي تشونغ وون إلقاء كلمة الاتحاد المنظم للحدث.‏


وتفتتح عضو لجنة الرياضة بالاتحاد الدولي للتايكوندو الدكتورة هدوة معوض أولى جلسات ‏المؤتمر بموضوع تكافؤ الفرص بين الجنسين في قطاع الرياضة، فيما ستتطرق زميلتها ماريا كاستيلو ‏لآلية منح الجنسين فرص متكافئة بالاتحاد الدولي خصوصًا، والاتحادات الرياضية عمومًا، بينما تكشف المديرة المساعدة للجنة ‏الأولمبية الدولية إيرينا جلادكيخ، وزميلتها مديرة المساواة في الأولمبية الدولية ساندرا لينجويلر عن توفير الفرص بتكافؤ للجنسين في اللجنة الأولمبية الدولية، مستشهدة بإدارة لاعبة المنتخب السعودي للمبارزة عضو لجنة ‏الرياضيين السعودية لمى الفوزان.‏


من جهتها، تتناول في اليوم الثاني عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية أضواء العريفي ‏موضوع "القيادة النسائية في المنظمات السعودية الرياضية"، في حين ستسلّط بطلة تايكوندو البارالمبية ليزا ‏جيسينج الضوء على تجربة اللاعبات في التايكوندو، فيما تقدم الأولمبية وبطلة التايكوندو العالمية ‏سارا ستيفنسون عرضًا عن برامج تمكين المرأة في الاتحاد، وعضو لجنة ‏الرياضيين بالأولمبية الدولية ستتحدث ميريام بافريل عن رحلتها مع لعبة التايكوندو، وتركز لاعبة المنتخب السعودي ‏للمبارزة لبنى العمير في مشاركتها على مشاركة المرأة السعودية في الفعاليات الرياضة، من واقع مستهدفات ومضامين رؤية المملكة 2030م ذات العلاقة بالرياضة، ‏ومشاركتها الشخصية في الألعاب الأولمبية، بينما تستعرض منسقة مشروع مؤسسة التايكوندو الإنسانية ‏صوفي رودويت جهود المؤسسة الإنسانية في مخيمات اللاجئين ‏المبذولة لتمكين المرأة. 
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