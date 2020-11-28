متوعدا بالثأر.. خامنئي يرد على مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده

علق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، على عملية مقتل العالم النووي البارز محسن فخري زاده قرب العاصمة طهران، متوعدا بالثأر لمقتله.









ودعا المرشد الإيراني علي خامنئي في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية، إلى معاقبة مرتكبي عملية اغتيال العالم محسن فخري زادة ومن يقف وراءهم.









ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن خامنئي قوله إن العالم محسن فخري زاده حد العلماء البارزين المميزين في المجالين النووي والدفاعي.









كان الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد أن بلاده سترد على عملية اغتيال العالم فخري زاده في الوقت المناسب.









وذكر روحاني خلال اجتماع حكومي أن إسرائيل تهدف إلى خلق "الفوضى" بعملية اغتيال العالم النووي قرب طهران.









ووجهت السلطات الإيرانية اتهامات لإسرائيل بالوقوف ورا عملية اغتيال العالم فخري زاده قرب العاصمة طهران، عبر تفجير استهدف سيارته أمس، الجمعة.







