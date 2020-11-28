جنوب السودان ضهرنا.. تعليق السفيرة منى عمر على زيارة الرئيس السيسي للعاصمة جوبا

قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية: إن زيارة الرئيس السيسي إلى جوبا لا تأتي في إطار اهتمام مصر بالعودة للدول الإفريقية أو تعزيز علاقتها بهم فقط، معقبة: بل ان جنوب السودان منذ استقلالها كان لها وضعية خاصة عند صانع القرار في مصر.





وأضافت "عمر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، انه تم توجيه العديد من المشروعات للمساعدة في البنية التحتية في جنوب السودان، كما ان هناك العديد من العلاقات الخاصة بجنوب السودان، معقبة: كثير من مسئولي السودان توافدوا على مصر قبل زيارة الرئيس السيسي.





وأكملت: زيارة الرئيس السيسي لجنوب السودان تعد الأولى من نوعها، كما أنها تحمل معنى كبير وواضح، متابعة: الزيارة تأتي في أوقات هامة تشهدها القارة وهو ما يحدث في إثيوبيا.. حيث يجمع جنوب السودان علاقة قوية بإثيوبيا، ولهذا فهي الأكثر فهما لما يحدث.





وتابعت: التزاحم حول القضايا الأفريقية من أهم الموضوعات التي ستشملها القمة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية وتعزيزها، حيث تجمعنا علاقة متميزة جدا.





وأوضح أن مصر كان لها دور في اتفاق السلام الخاص بجنوب السودان، معقبة: نستقبل القيادات العسكرية الجنوب السودانية في تدريبات مستمرة، متابعة: "دولة جنوب السودان هي ضهرنا..هي الأمن القومي لمصر".



