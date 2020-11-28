صناعة الدقيق بالطاقة المائية.. شاهد كيف تعمل طاحونة عمرها 300 عام

عرضت فضائية روسيا اليوم ، تقريرًا يرصد طاحونة مائية عُمرها أكثر من 300 عامًا ، ومع ذلك تعمل وتُصنع الدقيق بالطاقة المائية .

وأضاف التقرير ، أن عندما يتم رفع السد ، يندفع الماء عبر الأنابيب ، ويبدأ في إدارة عجلة الطاحونة ، مُشيرًا غلى أن المطحنة مُقسمة إلى 4 طوابق ، تبدأ الحبوب رحلتها في الأعلى ، وبعدها تمر بعدة مراحل لتتحول لدقيق .

وتابع، أن هذه الطاحونة المائية الوحيدة العاملة في روسيا المحتفظة بشكلها الأصلي تمامًا طوال الـ 300 عامًا .

وأكد، أن تبين تاريخيًا أن منطقة حوض البحر المتوسط قد شهدت استخدام الطاحونة المائية في القرن الأول قبل الميلاد، وكان هناك نوعان من هذه الطواحين. ولا يزال النوع الأول قيد التشغيل حتى يومنا هذا في كل من اسكندنافيا والبلقان وبلدان الشرق الأدنى.

وتابع ، أن النوع الأول يتم تركيب العجلة المائية أفقيًا في أسفل الطاحونة بحيث يدور الطرف السفلي لمحورها الرأسي المصنوع من الحديد، داخل محمل من الحجارة الصخرية منها . مضيفًا أن يمر الطرف العلوي للمحور عبر فتحة في حجر الرحى السفلي ويتصل مباشرة بحجر الرحى العلوي، وبذلك تحتاج إلى مسننات لنقل الحركة. وتكون سرعة دوران حجر الرحى مماثلة لسرعة دوران العجلة المائية، وتدار الأخيرة بفعل الماء الهابط من علو من مجرى مياه جارية باستمرار.

وأشار، إلى أن من هنا اتخذ مبدأ العنفة الحديثة لتوليد الكهرباء من الماء ، ليكون النوع الثاني من الطواحين المائية مماثلًا حيث يكون دفع الماء في الأعلى بدلًا من الأسفل. فشاع استخدام الطواحين المائية كثيرًا في الوديان وقرب الأنهر فبلغت في أوروبا نحو 5624 طاحونة حوالي العام 1000 م.

وأكد التقرير ، أن مع اختراع العجلة المائية والصناعات الحديثة ومن ثم المحركات تضاءل استخدام الطواحين المائية إذا لم نقل إنه قد انقرض.

وأكمل، أن الشكل النموذجي للطاحونات المائية يكون بتوصيل الماء من النهر أو قناة من السد أو بركة إلى تربين أو دولاب، ضمن أنبوب أو قناة (تتنوع ما بين مسيل مائي وقناة اصطناعية ، ممر مائي) ، مشيرًا إلى أن قوة الماء تدفع مجذاف الدولاب أو التّربين، والذي يدير محور يحرك أجزاء الطاحونة الأخرى ، مضيفًا أن الذي يتحكم بمرور الماء ، هو سد ذو بوابة حيث يسمح بصيانة وبعض التحكم بكمية فيضان الماء .