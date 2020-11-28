السعودية: 96.94% نسبة التعافي من فيروس كورونا

ارتفعت نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في المملكة العربية السعودية إلى 96.94%، بينما وصلت نسبة الحالات النشطة إلى 1.4%، وفقا لوزارة الصحة.





وقالت السلطات الصحية في المملكة إن نسبة الحالات الحرجة بلغت 0.18%، بينما بلغت نسبة الوفيات 1.6%، بواقعة 5870 حالة وفاة.





فيما بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية 356.911 حالة، من بينها 5018 حالة نشطة معظمها مستقرة، و 675 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة.





بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من فيروس كورونا في المملكة 346.023 حالة، بنسبة 96.94%.





وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حول العالم نحو 61 مليون حالة إصابة، بينما ارتفع عدد الوفيات لنحو 1.4 مليون حالة.





وكانت منظمة الصحة العالمية توقعت عودة الحياة لطبيعتها في العام المقبل، بعد ظهور نتائج مبشرة للقاح مضام لكورونا.



