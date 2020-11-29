صرف 3.3 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد..اليوم









اعلنت مديرية القوى العاملة والهجرة بمحافظة الوادي الجديد ، صباح اليوم، صرف منحة مالية للعمالة غير المنتظمة على مستوى المراكز الإدارية الخمسة وقراها.





واكد، مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، أحمد طليب ، إنه سيتم صرف منحتي عيد الأضحى المبارك والمولد النبوي الشريف بواقع 500 جنيه لكل منحة، بإجمالي 1000 جنيه، لكل عامل.





وأوضح أنه تم تخصيص 3 ملايين و332 ألف جنيه لهاتين المنحتين تصرف لـ3332 عاملًا مسجلًا في قاعدة بيانات المديرية الخاصة بالعمالة غير المنتظمة.





اقرأ أيضا:

وأضاف أحمد، أنه سيستمر الصرف بدءا من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر المقبل، وذلك على مستوى جميع مكاتب البريد في مراكز المحافظة الخمسة وقراها.





من جانب اخر أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد عن إجراء الكشف الطبي والفحوصات لـ 107685 مواطنًا منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية لحملة ١٠٠ مليون صحة، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، حتى الآن، بنسبة 150% من إجمالي المستهدف بالمبادرة وهو 71400 مواطنًا، ونجحت المديرية في تحقيق المستهدف كاملا وتجاوزه بنسبة 50 %.

















وفي سياق مختلف عقدت اللجنة الفرعية لحماية الطفل بمركز الداخلة، بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعًا موسعًا، برئاسة الدكتور نبيل حنفي، رئيس مركز ومدينة الداخلة، وبحضور مشرف عام لجان حماية الطفل بالمجلس القومي للطفولة والامومة بالقاهرة، ومنسق عام اللجان بالمحافظة ومدير مكتب الطفولة بالمحافظة ووكيل المكتب ومدير مكتب الطفولة بالداخلة وأعضاء اللجنة.





وقال حنفي، في تصريح صحفي، امس السبت، إن الاجتماع تناول عرض إنجازات مكتب الطفولة والأمومة من عام 2018 وحتى تاريخه، بهدف ترسيخ القيم والأخلاقيات لدى الطلاب وكذلك تأهيلهم ثقافيًا ونفسيًا وصحيًا ودينيًا، لافتا إلى ضرورة تضافر جميع الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة، لدراسة ووضع الآليات اللازمة للتعامل مع بعض القضايا ذات الأهمية مثل البلاغات التي تتعلق بالطفل حتى سن 18 سنة.

وأوضح رئيس مركز الداخلة، أن المسئولية تكاملية مشتركة بين جميع الجهات، ووجه بضرورة تفعيل عمل كافة الوحدات الفرعية بالمركز، لرصد جميع الظواهر السلبية التي يتعرض لها الأطفال والتعامل الفوري معها، واستمرار توعية الأهالي للقضاء تماما على كافة الظواهر السلبية ضد الطفل.







