تمهيدا لحملة تطعيم شامل.. بريطانيا تعتزم الموافقة على استخدام لقاح فايزر ضد كورونا

ذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة البريطانية بصدد اعتماد لقاح شركة "فايرز" وبيونتيك المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، تمهيدا لبدء عملية تطعيم شامل.





وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الحكومة البريطانية ستوافق على استخدام لقاح كورونا خلال الأسبوع المقبل، ومن ثم ستبدأ عمليات التسليم.





وفي حال اعتماد اللقاح في السابع من ديسمبر، بحسب الصحيفة، تصبح بريطانيا أول دولة غربية توافق على استخدام لقاح، وتمهد الطريق لجرعات تطعيم قبل نهاية العام الجاري.





وطللت الحكومة البريطانية 40 مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لكورونا، والذي أثبت فعالية تزيد عن 95%.





كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عين ناظم الزهاوي وزيرا مسؤولا عن توزيع لقاح فيروس كورونا، ما يعني أن الحكومة تستعد لبرنامج تطعيم شامل.





وبحسب التقارير، طلب من المستشفيات الاستعداد لبدء إطلاق عملية التطعيم باستخدام لقاح كورونا في غضون 10 أيام.



