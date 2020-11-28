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أخبار العالم

وزير إسرائيلي يستفز إيران بتصريحات عن اغتيال عالمها النووي البارز

السبت 28/نوفمبر/2020 - 07:04 م
تساحي هانجبي
تساحي هانجبي
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محمد عثمان
أدلى وزير شئون الاستيطان الإسرائيلي، تساحي هانجبي، اليوم السبت، بتصريحات استفزازية عن اغتيال العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زادة أمس في طهران.

وقال هانجبي الذي يعد أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع القناة الـ 12 العبرية إنه لا يمتلك أي دليل عن قاتل العالم النووي الإيراني، فخري زادة.

وأضاف هانجبي: "ليس لدي أي دليل على من فعل ذلك. ليس الأمر أن فمي مغلق لأنني مسؤول، بل لأنه ليس لدي أي دليل حقا".

وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال زادة وذلك بعدما ذكر نتنياهو اسم العالم النووي الإيراني عام 2018 وقال: "تذكروا هذا الاسم".

وكشف تقرير لموقع "اكسيوس" الأمريكي، اليوم السبت، أن عملية اغتيال زادة، في طهران، تأتي ضمن حملة منسقة بين الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لوضع عقبات أمام العودة للاتفاق النووي الإيراني.

وقال الموقع في تقرير له إن الهدف الرئيسي وراء اغتيال زادة هو منع الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، من العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني بعد توليه السلطة في يناير المقبل.

وأشار التقرير إلى أن اغتيال زادة يعتبر جزء من محاولات إدارة ترامب وحكومة نتنياهو لاستغلال الوقت المتبقي لإدارة ترامب قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة للضغط على إيران.

ولم تُخفِ إدارة ترامب رغبتها في جعل استئناف المحادثات مع إيران وإعادة الانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015، صعبا على بايدن حيث تشكل العقوبات التي تفرضها إدارة ترامب والعمليات السرية والتهديدات بالإجراءات العسكرية جزءًا من الجهود المبذولة لمنع بايدن من العودة للاتفاق النووي الإيراني.

وأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إسرائيل تهدف إلى خلق "الفوضى" بإقدامها على قتل العالم النووي محسن فخري زاده.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن روحاني قوله إن "إيران سترد على عملية اغتيال العالم فخري زاده في الوقت المناسب".

وأضاف حسن روحاني خلال اجتماع حكومي أن بلاده أكثر "ذكاء وحكمة" من الوقوع في المصيدة الإسرائيلية التي تسعى إلى خلق فوضى في المنطقة.

وتابع الرئيس الإيراني في إطار حديثه عن عملية اغتيال العالم النووي قرب طهران "قرأنا أكف النظام الصهيوني ولن ينجح في تحقيق أهدافه الخبيثة ضد إيران".
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