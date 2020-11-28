وزير إسرائيلي يستفز إيران بتصريحات عن اغتيال عالمها النووي البارز

أدلى وزير شئون الاستيطان الإسرائيلي، تساحي هانجبي، اليوم السبت، بتصريحات استفزازية عن اغتيال العالم النووي الإيراني البارز، محسن فخري زادة أمس في طهران.





وقال هانجبي الذي يعد أحد المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مقابلة مع القناة الـ 12 العبرية إنه لا يمتلك أي دليل عن قاتل العالم النووي الإيراني، فخري زادة.





وأضاف هانجبي: "ليس لدي أي دليل على من فعل ذلك. ليس الأمر أن فمي مغلق لأنني مسؤول، بل لأنه ليس لدي أي دليل حقا".





وتتهم إيران إسرائيل بالوقوف وراء اغتيال زادة وذلك بعدما ذكر نتنياهو اسم العالم النووي الإيراني عام 2018 وقال: "تذكروا هذا الاسم".



