سقوط أجزاء من عقار بمنطقة أبو قير بالمنتزه ثان.. دون إصابات

تلقى اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه، اليوم السبت بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار بمنطقة أبي قير، دون إصابات.

انتقلت الأجهزة التنفيذية بالحي، بقيادة اللواء أشرف بهجت، رئيس الحي، لموقع البلاغ ومعاينة العقار، وتبين عدم وجود خسائر أو إصابات.

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كما تبين سقوط أجزاء من الطابق العاشر علوي بالعقار الكائن بشارع علي بن أبي طالب بمنطقة أبي قير.

تم اتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة لحماية العقار والعقارات المجاورة له ، ومازالت المتابعة جارية لاتخاذ اللازم .

وقد أغرقت نوة المكنسة والتي أوشكت على نهايتها بنهاية نوفمبر الجاري، عددا من شوارع الإسكندرية، وتراكمت المياه في بعض الشوارع الرئيسية وأغلب الشوارع الجانبية.

ولفت محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إلى أنه تم وضع خريطة جديدة أمس للإسكندرية للتعامل مع بؤر تراكمات الأمطار والمناطق الساخنة، وتصريف المياه، والتي تساعد في تنظيم عمليات رفع تراكمات مياه الأمطار من خلال توزيع سيارات الشفط على الأحياء المختلفة بالإسكندرية، وسيتم تزويدها في حالة الضرورة بدعم من معدات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، وكذا الاستعانة بسيارات الشفط من المحافظات المجاورة للمساهمة في تصريف المياه وإلقائها في المصبات.





ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبًا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة المكنسة التي ضربت المحافظة بداية هذا الشهر، وتستمر لنهايته، وتشتد حدتها في الأيام الأخيرة من الشهر.





وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة منذ الأربعاء الماضي.

يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لابد من اتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة حفاظا على سلامتهم.





وتشهد الإسكندرية حاليا نوة المكنسة التي تستمر إلى نهاية الشهر، وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة أمس إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.