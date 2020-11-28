ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

سقوط أجزاء من عقار بمنطقة سيدي بشر دون إصابات.. شاهد

السبت 28/نوفمبر/2020 - 11:24 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني

سقطت أجزاء من شرفة أحد العقارات الواقعة بمنطقة سيدي بشر بشارع لمعي، التابع لحي أول المنتزه، شرق الإسكندرية، دون وقوع إصابات.


وذكر حي المنتزه أول في بيان أنه بناءً على الإشارة الواردة إلينا بتساقط أجزاء بالعقار الكائن سيدى بشر قبلي شارع لمعي رقم ١٢٤ توجهت على الفور وحدة الإزالة الفورية يرافقها كل من إدارة الأزمات والكوارث، وفنى الإدارة الهندسية، ونقطة شرطة سيدى بشر.


 اقرأ أيضًا

نقابة المهندسين بالإسكندرية: صناعة التشييد هي الدافعة لمختلف الصناعات في مصر


وتمت إزالة الأجزاء المتساقطة و٣ بلكونات حرصا على أرواح المواطنين من المخاطر.


وقد أغرقت نوة المكنسة والتي أوشكت على نهايتها بنهاية نوفمبر الجاري، عددا من شوارع الإسكندرية، وتراكمت المياه في بعض الشوارع الرئيسية وأغلب الشوارع الجانبية.


ولفت محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف إلى أنه تم وضع خريطة جديدة أمس للإسكندرية للتعامل مع بؤر تراكمات الأمطار والمناطق الساخنة، وتصريف المياه، والتي تساعد في تنظيم عمليات رفع تراكمات مياه الأمطار من خلال توزيع سيارات الشفط على الأحياء المختلفة بالإسكندرية، وسيتم تزويدها في حالة الضرورة بدعم من معدات القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، وكذا الاستعانة بسيارات الشفط من المحافظات المجاورة للمساهمة في تصريف المياه وإلقائها في المصبات.


ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار غزيرة، خاصة في ظل أجواء نوة المكنسة التي ضربت المحافظة بداية هذا الشهر، وتستمر لنهايته، وتشتد حدتها في الأيام الأخيرة من الشهر.


وحذرت محافظة الإسكندرية مواطنيها باتخاذ الاحتياطات اللازمة بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على المحافظة منذ الأربعاء الماضي.



يذكر أن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، شدد على جميع المسئولين ورئيس شركة الصرف الصحي بضرورة مراجعة كل المعدات اللازمة وسيارات شفط المياه ومحطات الرفع والصرف الصحي على مستوى المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من جاهزيتها واستعدادها لاستقبال موسم الأمطار والنوات الشديدة، مطالبًا بالتنسيق مع الأحياء لمراجعة شنايش الأمطار وتطهيرها، ورفع كل المخلفات الناتجة عن عمليات التطهير منعا لانسدادها مرة أخرى.


وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم النزول من المنازل إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي حالة النزول لابد من اتباع جميع إجراءات السلامة والتعليمات المعلنة حفاظا على سلامتهم.


وتشهد الإسكندرية حاليا نوة المكنسة التي تستمر إلى نهاية الشهر، وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة أمس إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.

سقوط أجزاء من عقار بمنطقة سيدي بشر دون إصابات.. شاهد
سقوط أجزاء من عقار بمنطقة سيدي بشر دون إصابات.. شاهد
سقوط أجزاء من عقار بمنطقة سيدي بشر دون إصابات.. شاهد
سقوط أجزاء من عقار بمنطقة سيدي بشر دون إصابات.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الإسكندرية يشرف على عمليات شفط المياه من شوارع المحافظة.. شاهد

أمطار غزيرة بالإسكندرية.. إصابة 4 مواطنين في انهيار شادر تقديم طلبات التصالح

تحطم سيارتين انهار عليهما سور بلكونة بسبب الأمطار في الإسكندرية

بعد هطول أمطار "المكنسة".. مدير آثار الإسكندرية: متابعة لحظية لـ المواقع الأثرية

محافظ الإسكندرية يتفقد الميادين والأنفاق لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار

دون إصابات.. سقوط سور على عقار مجاور شرق الإسكندرية.. شاهد

ترشيحاتنا

ملقاة على الطريق.. شاهد سعودي يعثر على شنطة سفر بداخلها جثة | صور

موجز السوشيال ميديا.. جماهير الأهلي تحتفل بالأميرة التاسعة.. الخطيب يقبل رأس مؤمن زكريا .. تركي الشيخ يهدي الأحمر أغنية بمناسبة الفوز ببطولة أفريقيا

بعد تتويج الأهلي بنهائي القرن.. 3% رسوما تنمية على عقود اللاعبين

شاهد.. خناقة شوارع بين لاعبي الاهلي والزمالك عقب مباراة نهائي القرن

القتل هو الحل.. زعيم كوريا الشمالية يأمر بزرع ألغام على طول الحدود لمحاربة كورونا

أفريقيا حمراء.. الصحف العالمية والعربية تحتفي بتتويج الأهلي بدوري الأبطال

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القائمة الرسمية لأسعار سيتروين لشهر نوفمبر في مصر

مواصفات بي ام دبليو bmw m3 وbmw m4 موديل 2021.. صور

سعر ومواصفات جاك jac 2021 s4 اليوم في مصر.. صور