نقابة المهندسين بالإسكندرية: صناعة التشييد هي الدافعة لمختلف الصناعات في مصر

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة، ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حســـن لطفـــى، ندوة بعنوان "صناعة التشييد وتكنولوجيا نمذجه معلومات البناء BIM" وذلك بقاعة مؤتمرات النقابة، بمشاركة عدد من خبراء نمذجة معلومات البناء وشباب المهندسين لعرض تجارب عملية لإستخدامات تكنولوجيا BIM فى مجالات التشييد والبناء.

وقال الدكتور حســن لطفـــى رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن صناعة التشييد هى الصناعة الدافعة لمختلف الصناعات فى مصر وأنه تم اختيار موضوع اللقاء نظرا لأهميته للعديد من التخصصات الهندسية سواء مدنى أو عمارة أو ميكانيكا أو كهرباء ولجميع الأطراف المعنية بمشروعات التشييد والبناء.





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وأضاف خلال كلمته فى الندوة، أن نقابة المهندسين حريصه على إلقاء الضوء على المستجدات والتطورات التكنولوجية الحديثة في مختلف الصناعات ومتابعه كل ما هو جديد فى المجالات العلمية كي يكون المهندس على دراية كاملة بها ويعمل على تطبيقها والإستفادة منها مجالات عمله.

وأشار إلى أن اللقاء يشارك فيه عدد من شباب المهندسين حديثى التخرج لعرض تجاربهم العملية في تطبيق تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء.

فيما قال المهندس إسلام خليل، خبير نمذجه معلومات البناء، أن التكنولوجيا الحديثة أصبحت أمرا هاما فى عمل المهندس مشيرا إلى أنه فى عام ١٩٩٠ كان الإستخدام الأول للمهندس "برنامج الأوتوكاد" بينما بدءا من عام ٢٠٠٠ أصبحت التصميم يعتمد على تقنية 3D وهى توفر أكثر من ٤٠٪ من مجهود المهندس، الذى أصبح حاليا يصمم ويشاهد المشروع على الطبيعة بتقنية 7D الحديثة من خلال الواقع الإفتراضي.

وأوضح أنه في المدن الجديدة حاليا مثل العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، استخدم المهندسون فيها تقنيات نظم المعلومات الجغرافية GIS ونمذجة معلومات البناء BIM وتم ربطهما ببعض وهى تعد نمذجة معلوماتية للمدن وتم تفعيل التكنولوجيا الحديثة مع شركات الصرف الصحى فى محافظات مصر للكشف على الشبكات تحت الارض بسهولة ويسر.

كما ناقشت الدكتورة شيماء عاشور، خبيرة نمذجة معلومات البناء، تجارب الخريجين الشباب للتكنولوجيا الحديثة فى التشييد والبناء وإستخدام تقنية BIM التي تبدأ من تصميم المشروع حتى مرحلة التشغيل والمراقبة.

كما شارك فى إلقاء المحاضرة المهندس سليم بدوى والمهندس معتز ايهاب، خبراء تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء BIM.

شهد ختام اللقاء العديد من المداخلات وتم الرد على الأسئلة والإستفسارات التى طرحها الحضور.