جامعة عين شمس: نهاية الميدتيرم بالكليات منتصف ديسمبر .. وبداية امتحانات التربية العملية .. وإجراءات احترازية مشددة لمواجهة كورونا

تربية نوعية عين شمس : تبدأ أمتحانات التربية العملية للفرق الثالثة والرابعة 24 ديسمبر

عميد علوم عين شمس : الكلية تسعى للانتهاء من الامتحانات قبل منتصف ديسمبر لبداية الاختبارات النهائية

آداب عين شمس: تبدأ أمتحانات المستوى الخامس الأسبوع المقبل









في ظل عمل كليات جامعة عين شمس لـ تأدية أمتحانات الميدتيرم واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا والمعلنة من قبل منظمة الصحة العلمية للحفاظ علي صحة الطلاب، والحد من انتشار العدوى بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

يرصد موقع صدى البلد مواعيد بدء أمتحانات الفصل الدراسي الأول والانتهاء من مواعيد امتحانات الميدتيرم :









قال الدكتور "أسامة السيد " عميد كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس ، أن العملية التعليمة تسير بشكل إيجابي، حيث تحرص كافة الفرق الطلابية علي الحضور في مواعيد المحاضرات المقررة بالجداول الدراسية واستمرار التعليم عن بعد من خلال المنازل عبر الإنترنت.

وأضاف " السيد " في تصريحات خاصة لـموقع " صدى البلد " أن بداية امتحانات التربية العملية للفرق الثالثة والرابعة ستبداء 24 من ديسمبر ،لافتًا الى ان الكلية ليس لديها برنامج للساعات المعتمدة ولذلك لا يوجد أمتحانات للميدتيرم ولكن تعتمد بشكل أساسي علي أعمال السنة للطلاب من خلال التكليفات العملية الخاصة بهم.

وأشار عميد كلية التربية النوعية الى دراسة اعتماد جدول الساعات المعتمدة في القريب العاجل لاعتماد أمتحانات الميدتيرم لمساعدة الطلاب لرفع درجاتهم ،مؤكدا دعم الكلية للطلاب غير القادرين بتوفير الكتب المجانية وتخفيفض المصروفات.





وأكد "السيد " علي رفع كافة المقررات الدراسية بالمنصات الإلكترونية لرفع الاعباء عن كاهل الاهالي والإلتزام بالتعليم المدمج





وعلي هذا الصعيد قال الدكتور " محمد رجاء " عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ، أن الجزء الثاني من إمتحانات الميد تيرم سيبداء من الأسبوع المقبل والي نهاية الاسبو ع التاسع بالدراسة وذلك باتخاذ كافة الاجرات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد والحد من انتشار العدوي بين الطلاب.

وأضاف " رجاء " في تصريحات خاصة لـ موقع " صدى البلد " أن الكلية تسعي للإنتهاء من الامتحانات قبل منتصف ديسمب وذلك حسب الخطة الموضوعة من المجلس الأعلي للجامعات وذلك للإستعداد لإمتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول





وأكد عميد علوم عين شمس علي أستخدام امتحانات "البابل شيت " لتسهيل العملية التعليمة علي الطلاب وتسهيل عملية التصيح أيضا علي أعضاء هيئة التدريس ،لافتًا الى أن الكلية تفعل خدمة العزل الصحي للاوراق وذلك لضمان صحة الاوراق قبل عرضها علي المصححين

واستطرد ، أن الكلية مازالت تستقبل الطلاب في الشئؤن الطلابية للانتهاء من دفع المصروفات بعد مد ساعات العمل الخاصة بهم للحفاظ علي التباعد الأجتماعي بين الطلاب.





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وفي هذا السياق قالت الدكتورة "حنان كامل " وكيل شئؤن كلية الآداب بجامعة عين شمس ، أن العملية التعليمة تسير بشكل طبيعي دون أي عواقب وذلك بإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار العدوي بين الطلاب واعضاء هئية التدريس.





وأضافت "كامل " في تصريحات خاصة لـ موقع "صدي البلد " أن أمتحانات المستوي الخامس تبدأ الأسبوع القادم، مؤكدةً علي أستمرار اختبارات المستوي الأول الى 10 ديسمبر وذلك حتي يتمكن الطلاب من معرفة كافة المناهج والتدريب علي شكل الامتحانات.





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وأكدت وكيل شئؤن الطلاب علي عدم أكتشاف أى حالات كورونا بين الطلاب او أعضاء هيئة التدريس الي الآن ، لافتةً الى أنتهاء امتحانات المستوي السابع أمس إلا بعض الإمتحانات المؤجلة لظروف الطقس.





واستطردت ، أن الكلية مازلت تعمل علي تسليم الأسطوانات المدمجة للطلاب ،مشددةً علي سرعة توجة الطلاب الي شئون الطلاب لدفع كافة المصروفات الدراسية.



