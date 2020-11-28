المصري الديمقراطي يتقدم بمقترحات لتعديل لائحة الشيوخ قبل مناقشتها غدًا

تقدم النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمجموعة من التعديلات المقترحة على مسودة لائحة مجلس الشيوخ والتي من المقرر مناقشتها غدًا في الجلسة العامة، تضمنت هذه التعديلات العديد من المواد المتعلقة بصلاحيات لجنة القيم، وإنفاذ أحكام محكمة النقض الخاصة بإسقاط عضوية المرشحين دون تأخير.





و تقدم سامي بما يزيد على 20 تعليقًا على مواد اللائحة، والتي نوقشت لعدة ساعات باجتماع اللجنة اليوم، وشملت التعديلات المواد المتعلقة بالسفر للخارج، ومن المرتقب إعادة طرحها بالجلسة العامة للمجلس غد.





ومن أبرز المواد المثيرة للجدل والتي قدمها عضو مجلس الشيوخ عن المصري الديمقراطي هو التعليق على المادة رقم 46 والخاصة بصلاحيات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مقترحا أن تشمل صلاحيات اللجنة ( اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع أحكام الدستور ) بدلًا من ( اقتراح تعديل القوانين بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور) لأن الدستور يشمل بداخل نصوصه مادة تخص مبادئ الشريعة الإسلامية، وبالتالي لايوجد وجه للإضافة والتكرار.





وتقدم النائب محمود سامي كذلك باقتراح إضافة للمادة رقم 249 والتي تتحدث عن أحكام محكمة النقض في إسقاط عضوية أي نائب بحكم قضائي، واقترح إضافة النص التالي ( ولايحق للمجلس التأخير في تنفيذ حكم محكمة النقض تحت أي مبرر) لإلزام المجلس وحثه على التنفيذ الفوري لأحكام القضاء دون تأخير.





و تعرض التعديلات في نسختها الأخيرة غدا علي الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، وفي تمام الساعة العاشرة، لنظر مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي ستصدر بقانون حسبما أقرت النصوص الدستورية.





و كانت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمجلس قد نظرت خلال اجتماعها اليوم، ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة والبالغ عددها 6 ملاحظات، وكذا مقترحات الأعضاء في شأن مشروع اللائحة وذلك بحضور مقدميها.





ووافقت لجنة اعداد اللائحة الداخلية للشيوخ على ملاحظات قسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة ، ووافقت على حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية ، والتي تقضي بأن لمجلس الشيوخ أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور.

ووافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال الاجتماع علي حذف المادة مؤكدا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولا تحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي أخر في هذا الصدد حيث رأي أنه لا غضاضة في الإبقاء عليها.





واخذت اللجنة برأي مجلس الدولة في المادة الأولي بإضافة عبارة بأن مجلس الشيوخ مجلس نيابي يمارس اختصاصاته التشريعية والرقابية وغيرها من الاختصاصات المقررة بالدستور واللائحة المرافقة في إطار التعاون والتنسيق مع الغرفتين.





ولفتت اللجنة إلي أنها تمسكت بصياغة المادة 262 والتي تقضي بأن مجلس الشيوخ مجلس مستقل وأن تدرج موازنته رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة.





كما تعلقت المواد التي شهدت ملاحظات من قسم التشريع، المادة المنظمة لإجراءات فصل الملكية في أسهم وحصص الشركات، وموازنة المجلس.





وكان اجتماع لجنة إعداد لائحة الشيوخ المنعقد اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد شهد مناقشة 6 ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة علي مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في شأن المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262)، والخاصة بتعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، فضلا عن المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوة مكتب المجلس اجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية.

و كان المستشار محمود اسماعيل عتمان الامين العام لمجلس الشيوخ قد اعرب عن أمله في أن ينتهي المجلس من مناقشة مواد مشروع لائحة مجلس الشيوخ في جلسة المجلس المقرر عقدها غدا مشيرًا في الى ان ان مواد مشروع اللائحة بلغت ٢٩٢ مادة وسيتم توزيع المشروع على أعضاء المجلس هذه الليلة عبر ال ( واتس اب) ومعها التقرير الذي أعدته لجنة إعداد اللائحة والتى انهت عملها اليوم بعد اجتماع دام ٦ ساعات متواصلة.





وقال المستشار عتمان أن اللجنة كان لديها ٢٥ اقتراحا بالتعديل من الأعضاء تم العدول عن معظمها وبقي عدة اقتراحات تمت مناقشتها مع مقدميها موضحًا ان بعض هذه الاقتراحات حدث توافق عليها والباقي وافق مقدمو التعديل على النص الوارد من اللجنة.





وقال امين عام ( الشيوخ) ان اللجنة أخذت أيضا بالملاحظات البسيطة التي وردت علي بعض المواد من مجلس الدولة مشيرا الى رئيس المجلس هو الذي سيقرر بعد الموافقة على مشروع اللائحة ان كان سيحيلها الي رئيس الجمهورية او الي مجلس الوزراء.